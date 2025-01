A Autel Energy, um nome confiável e pioneiro em tecnologia de carregamento de veículos elétricos (VE), está revolucionando o cenário de carregamento de VE com seu conjunto abrangente de soluções. Com um crescimento de 25% nas vendas globais de VEs no primeiro trimestre de 2024, a aceleração da eletrificação destaca a necessidade urgente de uma infraestrutura de carregamento confiável e escalável. A Autel Energy oferece carregadores de alta potência em corrente contínua (CC), soluções avançadas de carregamento em corrente alternada (CA) e integração inteligente PV-ESS-EVSE, todos aprimorados por serviços de nuvem de ponta. Juntas, essas soluções garantem eficiência, flexibilidade e lucratividade sem igual para operadores de frotas, locais comerciais e estações de carregamento em múltiplos locais.

Autel Energy, showcasing the strategic Intelligent Charging Network (Graphic: Business Wire)

Uma visão estratégica: rede de carregamento inteligente de cenário completo

No centro da estratégia da Autel estão a Plataforma de Carregamento em Série e a Plataforma de Nuvem Abrangente, que trabalham em sinergia para oferecer uma solução de carregamento completa que abrange os principais cenários: carregamento em movimento, carregamento de frotas com capacidade de Sistema de Carregamento de Megawatts (MCS), carregamento de destino e carregamento residencial.

A Plataforma de Carregadores em Série apresenta um design modular unificado, garantindo alta escalabilidade, do carregamento em nível de quilowatt ao carregamento em nível de megawatt, com atualizações e manutenção fáceis. Esse design de plataforma pronto para o futuro é feito sob medida para dar suporte a diversas necessidades de expansão e transição de negócios, garantindo flexibilidade e eficiência.

A Plataforma de Nuvem Abrangente integra operação inteligente, manutenção inteligente e serviços de pagamento de cobrança simplificados, alimentados por tecnologias de IA líderes do setor. Ao possibilitar o gerenciamento eficiente, a manutenção descomplicada e uma experiência de cobrança perfeita para os usuários finais, essa plataforma capacita as operadoras a alcançar o desempenho ideal e a satisfação do cliente.

Ao integrar estrategicamente a energia fotovoltaica (PV), os sistemas de armazenamento de energia (ESS) e os equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EVSE), essa solução maximiza a utilização de energia renovável e otimiza o gerenciamento de energia, criando uma rede de carregamento mais avançada e inteligente. Essa visão holística cria um ecossistema de mobilidade eletrônica perfeitamente integrado, capacitando as empresas a impulsionar o crescimento sustentável e a obter um valor de ciclo de vida aprimorado.

Impulsionando a evolução do carregamento de veículos elétricos com pesquisa e desenvolvimento incessantes

Guiada por seus valores fundamentais de experiência suprema, desempenho superior e rendimento máximo, a Autel Energy está comprometida com a busca incessante pela excelência tanto no desenvolvimento de produtos quanto no avanço tecnológico, estabelecendo novos padrões no setor de carregamento de veículos elétricos (VE):

Soluções CC : soluções de alta potência que variam de 40 kW a 1440 kW, ideais para uma variedade de aplicações, incluindo operações de frotas, carregamento em movimento e carregamento em destinos. A tecnologia baseada em IA incorporada nesses carregadores CC também otimiza o custo total de propriedade (TCO) enquanto oferece um desempenho de carregamento ultrarrápido e confiável.

: soluções de alta potência que variam de 40 kW a 1440 kW, ideais para uma variedade de aplicações, incluindo operações de frotas, carregamento em movimento e carregamento em destinos. A tecnologia baseada em IA incorporada nesses carregadores CC também otimiza o custo total de propriedade (TCO) enquanto oferece um desempenho de carregamento ultrarrápido e confiável. Soluções CA : redes avançadas de carregamento CA comerciais e residenciais equipadas com capacidades de gerenciamento dinâmico de carga. Ao oferecer flexibilidade na implantação e escalabilidade, os produtos CA da Autel proporcionam opções de carregamento confiáveis e de alto desempenho para empresas, centros comerciais e residências.

: redes avançadas de carregamento CA comerciais e residenciais equipadas com capacidades de gerenciamento dinâmico de carga. Ao oferecer flexibilidade na implantação e escalabilidade, os produtos CA da Autel proporcionam opções de carregamento confiáveis e de alto desempenho para empresas, centros comerciais e residências. Serviços inteligentes em nuvem : plataforma de software centralizada alimentada por algoritmos inteligentes que permite uma gestão abrangente no nível do local com compartilhamento dinâmico de energia, monitoramento em tempo real e manutenção preditiva. A plataforma também suporta múltiplos métodos de pagamento, incluindo Plug and Charge compatível com ISO 15118, AutoCharge, Quiosques POS e códigos QR, tornando conveniente para os usuários enquanto maximiza a lucratividade para os operadores.

: plataforma de software centralizada alimentada por algoritmos inteligentes que permite uma gestão abrangente no nível do local com compartilhamento dinâmico de energia, monitoramento em tempo real e manutenção preditiva. A plataforma também suporta múltiplos métodos de pagamento, incluindo Plug and Charge compatível com ISO 15118, AutoCharge, Quiosques POS e códigos QR, tornando conveniente para os usuários enquanto maximiza a lucratividade para os operadores. Integração PV-ESS-EVSE: a integração inteligente que aproveita a programação por IA, previsão de carga e capacidades de rastreamento. Ao combinar de forma inteligente fontes de energia renovável com armazenamento de energia, a Autel Energy ajuda a reduzir os custos de energia, promove a sustentabilidade e oferece uma experiência de carregamento perfeita para os usuários.

Criando um impulso de crescimento com redes de serviços globais

Com uma base sólida em tecnologia de ponta e design centrado no cliente, a Autel Energy alcançou um notável crescimento anual de 77,8% nos três primeiros trimestres de 2024, reafirmando sua posição como líder na condução de inovações sustentáveis e na entrega de valor excepcional a seus parceiros e clientes. Os produtos da Autel também ganharam reconhecimento por seu design superior, incluindo prêmios como o Red Dot Design Awards. As próximas linhas de produtos continuarão refletindo esse compromisso com os altos padrões de excelência em design, reforçando a dedicação da marcaàqualidade eàexperiência do usuário.

“Na Autel, somos movidos por uma missão inabalável de promover um futuro mais limpo, inteligente e conectado”, disse Michelle Luo, diretora de Receitas da Autel Energy North America. “Nossas soluções inovadoras são projetadas para atender às necessidades em constante evolução dos usuários de veículos elétricos, ao mesmo tempo em que avançamos nos objetivos globais de sustentabilidade. A CES 2025 marca um momento crucial em nossa jornada, enquanto continuamos liderando o caminho em soluções de energia inteligente.”

A ampla cobertura de negócios da Autel Energy é sustentada por uma robusta rede global de equipes de serviço localizadas, garantindo suporte personalizado para diversos mercados regionais. Com instalações de fabricação de última geração na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e em Haiphong, no Vietnã, a Autel está bem posicionada para atender às crescentes demandas do mercado, ao mesmo tempo em que adere aos mais altos padrões do setor. Ao impulsionar o progresso transformador na mobilidade sustentável, a Autel está moldando ativamente o futuro da energia e do transporte em escala global.

