A Lenovo, líder global em tecnologia, apresentou uma linha de soluções inovadoras com IA na CES® 2025, destacando inovações ousadas nos setores comercial, de games e de consumo. Com produtos desenvolvidos para capacitar profissionais, gamers, criadores e estudantes, a Lenovo está entregando tecnologias mais inteligentes para todos, aproveitando o poder da IA para oferecer soluções personalizadas, produtivas e seguras.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250107591448/pt/

Lenovo™ at CES 2025: Pioneering the Future with AI-Powered Innovation for Business, Gaming, and Creative Users (Photo: Business Wire)

No centro da inovação da Lenovo está sua visão de Smarter AI for All (IA mais inteligente para todos), que integra recursos de IA de ponta em suas soluções e PCs Copilot+. Liderando essa iniciativa está o Lenovo AI Now, um poderoso e personalizado assistente de IA, baseado no modelo Llama 3 da Meta, que oferece processamento de linguagem natural para tarefas como resumo de documentos, recuperação de bases de conhecimento e assistência em fluxos de trabalho. Além disso, a Legion Space, a plataforma unificada de jogos da Lenovo, utiliza IA para oferecer recursos como análises personalizadas de gameplay, ferramentas de criação de conteúdo e sincronização perfeita de dispositivos, garantindo que os gamers tenham uma experiência otimizada e imersiva em todo o ecossistema Lenovo Legion.

"Na Lenovo, estamos comprometidos em ultrapassar os limites da tecnologia para capacitar indivíduos, empresas e gamers a alcançarem todo o seu potencial", disse Luca Rossi, presidente do Lenovo Intelligent Devices Group. "Com a IA no centro das nossas experiências personalizadas, produtivas e seguras, nossas mais recentes inovações de dispositivos e software nas linhas ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Idea, Legion e outras não apenas oferecem desempenho e versatilidade excepcionais, mas também redefinem a forma como os usuários trabalham, criam e jogam".

Redefinindo a produtividade empresarial com soluções ThinkPad™ e ThinkBook™ impulsionadas por IA

A Lenovo apresentou seus mais recentes dispositivos Copilot+ para empresas, desenvolvidos para atender aos ambientes de trabalho e aos profissionais modernos:

ThinkPad X9 Aura Editions : os laptops ThinkPad X9 14” e 15” Aura Edition oferecem desempenho e eficiência de nível profissional com processadores Intel® Core™ Ultra e ferramentas avançadas de IA, como o Lenovo AI Now para automação de tarefas e otimização de fluxos de trabalho. Combinando um design totalmente novo, moderno e elegante, com segurança de nível empresarial e telas OLED premium, esses PCs Copilot+ permitem que os profissionais híbridos transitem facilmente entre tarefas.

: os laptops ThinkPad X9 14” e 15” Aura Edition oferecem desempenho e eficiência de nível profissional com processadores Intel® Core™ Ultra e ferramentas avançadas de IA, como o Lenovo AI Now para automação de tarefas e otimização de fluxos de trabalho. Combinando um design totalmente novo, moderno e elegante, com segurança de nível empresarial e telas OLED premium, esses PCs Copilot+ permitem que os profissionais híbridos transitem facilmente entre tarefas. ThinkBook Plus Gen 6 Rollable: um laptop revolucionário com IA, que apresenta uma tela rolável exclusiva, que se expande verticalmente de 14” para 16,7”. Ele redefine a produtividade com funcionalidade de tela dividida, opções de exibição virtual e poderosos processadores Intel Core Ultra.

A Lenovo também apresentou as soluções de desktop ThinkCentre™ :

ThinkCentre M90a Pro Gen 6 : um desktop all-in-one com IA para produtividade imersiva, oferecendo uma tela QHD de 27 polegadas, supressão de ruído por IA e áudio direcional para otimizar as reuniões virtuais.

: um desktop all-in-one com IA para produtividade imersiva, oferecendo uma tela QHD de 27 polegadas, supressão de ruído por IA e áudio direcional para otimizar as reuniões virtuais. ThinkCentre neo 50q QC : o primeiro desktop comercial do mundo com Snapdragon X Series, oferecendo fluxos de trabalho impulsionados por IA em um formato compacto de 1 litro, proporcionando uma produtividade superior para multitarefas.

: o primeiro desktop comercial do mundo com Snapdragon X Series, oferecendo fluxos de trabalho impulsionados por IA em um formato compacto de 1 litro, proporcionando uma produtividade superior para multitarefas. ThinkCentre neo Ultra Gen 2: este compacto e potente dispositivo agora está mais capaz do que nunca, com processadores Intel Core Ultra e portas Thunderbolt 4.

Outros anúncios comerciais:

A Lenovo expandiu ainda mais seu ecossistema com monitores avançados, acessórios e softwares projetados para aumentar a produtividade e a conectividade:

Monitores da série ThinkVision ™ P : monitores profissionais de última geração com alta precisão de cores dinâmicas, eficiência energética com IA e designs modernos, utilizando 95% de plásticos reciclados pós-consumo.

™ : monitores profissionais de última geração com alta precisão de cores dinâmicas, eficiência energética com IA e designs modernos, utilizando 95% de plásticos reciclados pós-consumo. Teclado Bluetooth com carregamento automático : um teclado inovador que utiliza energia da luz ambiente, dispensa baterias e conta com pernas ajustáveis, controles de mídia e monitoramento de energia em tempo real para fluxos de trabalho eficientes. Disponível nas cores preto para empresas ou branco para consumidores.

: um teclado inovador que utiliza energia da luz ambiente, dispensa baterias e conta com pernas ajustáveis, controles de mídia e monitoramento de energia em tempo real para fluxos de trabalho eficientes. Disponível nas cores preto para empresas ou branco para consumidores. Acessórios ThinkPad X9 : uma linha de acessórios cuidadosamente projetada para profissionais que estão sempre em movimento, incluindo: Dock de carregamento Lenovo X9 GaN , um hub compacto que oferece conectividade versátil com suporte a HDMI 2.1, USB-C e cartão SD. Mouse wireless multidispositivo (Edição X9) , possibilitando a conexão de até três dispositivos com um botão de acionamento personalizável AI Now. Fones de ouvido TWS Lenovo (Edição X9) com áudio de alta qualidade, troca automática e cancelamento de ruído para uma comunicação nítida. Capas Origami X9 , capas protetoras estilosas que se transformam em suportes de mesa, feitas com materiais reciclados.

: uma linha de acessórios cuidadosamente projetada para profissionais que estão sempre em movimento, incluindo: Webcams profissionais QHD e 4K: webcams de alto desempenho certificadas pelo Microsoft Teams, com recursos aprimorados por IA, como rastreamento de participantes, ajustes de iluminação e otimização de imagem em tempo real, garantindo qualidade excepcional nas chamadas de vídeo.

Esse portfólio expandido demonstra a liderança da Lenovo em oferecer soluções sustentáveis, adaptáveis e impulsionadas por IA, que atendem às necessidades em constante evolução das empresas atuais.

Para mais detalhes sobre os mais recentes dispositivos e soluções comerciais da Lenovo,clique aquipara conferir o comunicado de imprensa completo

Expandindo o portfólio para jogos do Lenovo Legion: jogue sem limites

A Lenovo Legion apresentou uma linha completa de dispositivos, acessórios e softwares de última geração, projetados para oferecer desempenho de ponta, inovação e adaptabilidade para todos os tipos de jogadores:

Legion Go S (8”, 1) e Legion Go S (8”, 1) – Com SteamOS™ : um revolucionário dispositivo de jogos portátil, equipado com processadores AMD e disponível nas versões Windows ou SteamOS™, oferecendo portabilidade incomparável, experiência de jogo semelhante a um console e transições perfeitas entre PC e dispositivo portátil.

: um revolucionário dispositivo de jogos portátil, equipado com processadores AMD e disponível nas versões Windows ou SteamOS™, oferecendo portabilidade incomparável, experiência de jogo semelhante a um console e transições perfeitas entre PC e dispositivo portátil. Protótipo do Legion Go (8.8”, 2) : apresenta a visão da Lenovo para o futuro dos jogos portáteis, com a inclusão de uma tela OLED PureSight, processadores AMD Ryzen de ponta e ajustes ergonômicos para desempenho e conforto superiores.

: apresenta a visão da Lenovo para o futuro dos jogos portáteis, com a inclusão de uma tela OLED PureSight, processadores AMD Ryzen de ponta e ajustes ergonômicos para desempenho e conforto superiores. Laptops da série Legion Pro : o redesign do Legion Pro 7i, Pro 5i e Pro 5 traz processadores Intel Core Ultra ou AMD Ryzen, GPUs NVIDIA GeForce RTX e sistemas de resfriamento Coldfront Hyper para desempenho competitivo, visuais dinâmicos e taxas de quadros suaves.

: o redesign do Legion Pro 7i, Pro 5i e Pro 5 traz processadores Intel Core Ultra ou AMD Ryzen, GPUs NVIDIA GeForce RTX e sistemas de resfriamento Coldfront Hyper para desempenho competitivo, visuais dinâmicos e taxas de quadros suaves. Séries Legion 7i e Legion 5: laptops para jogos ultraportáteis com displays PureSight, designs finos e leves, e gerenciamento térmico avançado, feitos para gamers que dividem o tempo entre estudos de STEM e jogos AAA.

A Lenovo também apresentou desktops para jogos avançados, monitores, sistemas LOQ e o mais recente Legion Tab:

Série Legion Tower : as Legion Tower 7i, 5i e 5 possuem componentes expansíveis, processadores Intel Core Ultra ou AMD Ryzen e GPUs NVIDIA GeForce RTX, oferecendo desempenho impressionante para esports e entusiastas.

: as Legion Tower 7i, 5i e 5 possuem componentes expansíveis, processadores Intel Core Ultra ou AMD Ryzen e GPUs NVIDIA GeForce RTX, oferecendo desempenho impressionante para esports e entusiastas. Monitor para jogos Legion Pro 34WD-10 : um monitor curvo 800R PureSight OLED para uma imersão total, com proteção contra burn-in impulsionada por IA e visuais de alto desempenho, com taxa de atualização de 240Hz e solução USB C de cabo único.

: um monitor curvo 800R PureSight OLED para uma imersão total, com proteção contra burn-in impulsionada por IA e visuais de alto desempenho, com taxa de atualização de 240Hz e solução USB C de cabo único. Monitor Legion R34w-30 : uma tela ultrawide de 34” versátil com curva 1500R, taxa de atualização de 180 Hz e precisão de cores vibrante, ideal para gamers que buscam desempenho imersivo e recursos de produtividade.

: uma tela ultrawide de 34” versátil com curva 1500R, taxa de atualização de 180 Hz e precisão de cores vibrante, ideal para gamers que buscam desempenho imersivo e recursos de produtividade. Portfólio Lenovo LOQ : os dispositivos Lenovo LOQ atualizados estão disponíveis com opções Intel ou AMD, com GPUs NVIDIA GeForce RTX, em modelos de 15”, um novo formato de 17” ou como desktop torre.

: os dispositivos Lenovo LOQ atualizados estão disponíveis com opções Intel ou AMD, com GPUs NVIDIA GeForce RTX, em modelos de 15”, um novo formato de 17” ou como desktop torre. Lenovo Legion Tab (8.8”, 3): um poderoso dispositivo de jogos portátil com tela sensível ao toque de 8,8” 2.5K 165 Hz PureSight, processador Snapdragon® 8 Gen 3 com suporte a ray tracing e 165 FPS, 12GB de RAM e 256GB de armazenamento. Ele conta com o sistema de resfriamento Legion Coldfront Vapor Chamber e bateria de 6550 mAh para sessões prolongadas.

O software Legion Space foi totalmente redesenhado, fornecendo aos jogadores maior controle do ecossistema e ferramentas de IA:

Game Coach : monitora as ações do usuário e oferece recomendações personalizadas para melhorar o tempo de reação, precisão e percepção espacial.

: monitora as ações do usuário e oferece recomendações personalizadas para melhorar o tempo de reação, precisão e percepção espacial. Game Clip Master : utiliza IA generativa para editar horas de gameplay em destaques prontos para compartilhar nas redes sociais.

: utiliza IA generativa para editar horas de gameplay em destaques prontos para compartilhar nas redes sociais. Game Companion: um avatar de IA personalizável que reage ao jogo, dando apoio e dicas em tempo real.

Acessórios Lenovo Legion completam o ecossistema, oferecendo desempenho e conveniência:

Protetor de tela Legion Go S : vidro 9H resistente que protege o dispositivo portátil sem comprometer a sensibilidade ao toque.

: vidro 9H resistente que protege o dispositivo portátil sem comprometer a sensibilidade ao toque. Legion Sling Bag : resistenteàágua e ajustável, projetada para transportar dispositivos e acessórios Legion Go com facilidade.

: resistenteàágua e ajustável, projetada para transportar dispositivos e acessórios Legion Go com facilidade. Legion Glasses 2 : óculos de tela virtual leve e atualizado, com visuais mais brilhantes, gama de cores ampliada e taxa de atualização de até 120 Hz para uma experiência de jogo imersiva e privada.

: óculos de tela virtual leve e atualizado, com visuais mais brilhantes, gama de cores ampliada e taxa de atualização de até 120 Hz para uma experiência de jogo imersiva e privada. Fone de ouvido sem fio para jogos Legion H410: áudio de alta fidelidade, conectividade dupla (2,4 GHz e Bluetooth 5.2) e microfone flip-to-mute para um áudio sem interrupções e de alto desempenho.

Com essa linha expandida de dispositivos, monitores, acessórios e inovações de software, a Lenovo Legion continua a redefinir o que é possível no mundo dos games, permitindo que jogadores de todos os níveis joguem do seu jeito: seja em casa, na sala de aula ou em qualquer lugar.

Para mais detalhes sobre os mais recentes dispositivos e soluções de jogos da Lenovo,clique aquipara conferir o comunicado de imprensa completo

Potencializando a criatividade e a produtividade com os dispositivos Lenovo Yoga, IdeaPad e IdeaCentre com IA

A Lenovo apresentou sua mais recente linha de dispositivos Yoga, IdeaPad e IdeaCentre com IA, projetados para transformar a criatividade, produtividade e experiências de entretenimento:

Yoga Slim 9i (14”, 10) : o primeiro laptop do mundo com tecnologia de câmera sob a tela (CUD), oferecendo uma impressionante proporção de tela para corpo de 98% e uma tela OLED 4K PureSight Pro para uma experiência criativa sem interrupções e sem bordas. Esse PC Copilot+ com processadores Intel® Core™ Ultra combina portabilidade com eficiência energética, oferecendo até 17 horas de bateria.

: o primeiro laptop do mundo com tecnologia de câmera sob a tela (CUD), oferecendo uma impressionante proporção de tela para corpo de 98% e uma tela OLED 4K PureSight Pro para uma experiência criativa sem interrupções e sem bordas. Esse PC Copilot+ com processadores Intel® Core™ Ultra combina portabilidade com eficiência energética, oferecendo até 17 horas de bateria. Yoga Book 9i (14”, 10) : um laptop conversível com tela dupla OLED, que funciona como um estúdio criativo portátil, com ferramentas de IA como Smart Note para anotações avançadas e Smart Reader para sinopses de livros geradas por IA. Os Air Gestures simplificam a realização de diversas tarefas em suas telas vibrantes.

: um laptop conversível com tela dupla OLED, que funciona como um estúdio criativo portátil, com ferramentas de IA como para anotações avançadas e para sinopses de livros geradas por IA. Os Air Gestures simplificam a realização de diversas tarefas em suas telas vibrantes. Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 10) : um PC Copilot+ conversível com processadores Intel Core Ultra, recursos da Lenovo Aura Edition para personalização, compartilhamento de fotos e acesso ao suporte, incluindo visuais OLED premium, permitindo que criadores trabalhem livremente com seu design flexível de 360 graus.

: um PC Copilot+ conversível com processadores Intel Core Ultra, recursos da Lenovo Aura Edition para personalização, compartilhamento de fotos e acesso ao suporte, incluindo visuais OLED premium, permitindo que criadores trabalhem livremente com seu design flexível de 360 graus. Yoga Tab Plus: primeiro tablet da Lenovo com IA no dispositivo, apresentando uma tela antirreflexo de 12,7” 3K, processador Snapdragon® 8 Gen 3 e ferramentas de IA inteligentes como AI Note e AI Transcript, para maior produtividade e criatividade.

A Lenovo também apresentou novos laptops Yoga e IdeaPad para usuários versáteis:

Yoga Slim 7i Aura Edition : uma tela criativa elegante, com tecnologia de IA, tela OLED 2.8K e recursos Lenovo Aura Edition, incluindo Smart Modes para uma produtividade personalizada.

: uma tela criativa elegante, com tecnologia de IA, tela OLED 2.8K e recursos Lenovo Aura Edition, incluindo Smart Modes para uma produtividade personalizada. Yoga 7i 2-in-1 Series : laptops conversíveis disponíveis nas opções de 14” e 16”, com telas OLED PureSight e designs versáteis para criadores que estão sempre em movimento.

: laptops conversíveis disponíveis nas opções de 14” e 16”, com telas OLED PureSight e designs versáteis para criadores que estão sempre em movimento. IdeaPad Pro 5i (16”, 10): um poderoso dispositivo de produtividade equipado com processadores Intel Core Ultra, gráficos NVIDIA GeForce RTX e tela OLED com até 135W TDP, ideal para tarefas criativas intensas.

Desktops IdeaCentre oferecem desempenho compacto e recursos de IA para usuários criativos e domésticos:

IdeaCentre Mini x (1L, 10) : o primeiro desktop para consumidores do mundo com processadores da série Snapdragon X.

: o primeiro desktop para consumidores do mundo com processadores da série Snapdragon X. IdeaCentre Tower (17L, 10): um desktop personalizável com processadores Intel Core Ultra e gráficos NVIDIA GeForce RTX, oferecendo alto desempenho e opções de expansão.

Além do Yoga Tab Plus, a Lenovo também expandiu sua linha de tablets para capacitar estudantes, criativos e famílias:

Idea Tab Pro : Um tablet inteligente voltado para o ensino, com Circle to Search e Google Gemini, oferecendo uma tela 3K e desempenho aprimorado com MediaTek Dimensity 8300.

: Um tablet inteligente voltado para o ensino, com Circle to Search e Google Gemini, oferecendo uma tela 3K e desempenho aprimorado com MediaTek Dimensity 8300. Lenovo Tab: um tablet leve e versátil de 10,1” com capas personalizáveis, ideal para entretenimento e uso em movimento.

Essa linha expandida de produtos para consumidores combina recursos de IA de última geração, design inovador e funcionalidades voltadas para o usuário, capacitando criadores, estudantes e famílias a maximizar seu potencial em um mundo movido por IA.

Para mais detalhes sobre os mais recentes dispositivos e soluções da Lenovo para consumidores,clique aquipara conferir o comunicado de imprensa completo

Uma visão do futuro: inovação impulsionada por IA e dispositivos conceituais

A Lenovo apresentou conceitos visionários de IA que destacam o futuro da tecnologia inteligente e adaptativa:

AI Display : integra IA para otimizar a interação do usuário com recursos como rotação automática da tela, elevação e inclinação, alertas de postura e controle por voz, oferecendo uma experiência mais inteligente e saudável.

: integra IA para otimizar a interação do usuário com recursos como rotação automática da tela, elevação e inclinação, alertas de postura e controle por voz, oferecendo uma experiência mais inteligente e saudável. AI Travel Set : wearables com IA, incluindo uma pulseira e um pingente, que oferecem rastreamento personalizado de atividades, insights de produtividade e tradução em tempo real para viajantes globais.

: wearables com IA, incluindo uma pulseira e um pingente, que oferecem rastreamento personalizado de atividades, insights de produtividade e tradução em tempo real para viajantes globais. Lenovo Action Assistant : um assistente de IA impulsionado por um Modelo de Ação de Grande Escala, que automatiza tarefas complexas e em várias etapas, transformando a linguagem natural em ações concretas, agilizando os fluxos de trabalho para profissionais.

: um assistente de IA impulsionado por um Modelo de Ação de Grande Escala, que automatiza tarefas complexas e em várias etapas, transformando a linguagem natural em ações concretas, agilizando os fluxos de trabalho para profissionais. Mouse AdaptX : um mouse modular e multifuncional que se transforma em uma ferramenta ergonômica, um hub de viagem ou um power bank de emergência, combinando praticidade com portabilidade.

: um mouse modular e multifuncional que se transforma em uma ferramenta ergonômica, um hub de viagem ou um power bank de emergência, combinando praticidade com portabilidade. Fone de ouvido com IA: fones de ouvido avançados com tradução de voz em tempo real, supressão de ruído por impressão vocal e clonagem de voz gerada por IA para uma comunicação autêntica e sem interrupções.

Esses conceitos visionários ressaltam o compromisso da Lenovo em integrar a tecnologia de ponta em IA com um design focado no usuário, criando soluções que antecipam as necessidades futuras e redefinem a produtividade, a colaboração e a adaptabilidade.

Para mais detalhes sobre todos os novos dispositivos, soluções e provas de conceito da Lenovo, visite oKit de imprensa da Lenovo na CES 2025.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com uma receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248 na lista Fortune Global 500, e atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco na visão ousada de oferecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo se baseou em seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, com um portfólio que vai do bolsoànuvem, incluindo dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones e tablets), infraestrutura (servidores, armazenamento, edge, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está construindo um futuro mais equalitário, confiável e inteligente para todos, em qualquer lugar. A Lenovo está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250107591448/pt/

Adrian Horne - adrianhorne@lenovo.com