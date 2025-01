O Grupo Apollo (“Apollo” ou a “Empresa”), líder no fornecimento de serviços completos de gerenciamento de hospitalidade para o setor de cruzeiros, anunciou um investimento de crescimento transformador de fundos gerenciados pela Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”). A Apollo é especializada em serviços de hospitalidade essenciais e prontos para uso, incluindo gerenciamento de tripulação, serviços de alimentação, distribuição de alimentos e bebidas, aquisição e logística de ponta a ponta e outros serviços relacionados. Esse investimento permitirá que a Apollo continue a oferecer o melhor serviço da categoria para sua base de clientes existente, ao mesmo tempo em que expande sua capacidade de distribuição de alimentos e bebidas.

“Enquanto explorávamos potenciais parceiros de investimento, a Oaktree se destacou por sua abordagem prática e por sua história consolidada de sucesso em investimentos em empresas de gestão de hospitalidade e alimentos e bebidas (A&B)”, disse Jose Ramon Barrera, CEO da Apollo. “Os significativos recursos de capital da Oaktree e sua experiência em gestão de hospitalidade serão fundamentais para alcançar o plano estratégico de crescimento da Apollo”.

“O Grupo Apollo e sua equipe de gestão alcançaram resultados impressionantes e se estabeleceram como o fornecedor de referência para serviços de hospitalidade na indústria de cruzeiros. Com nosso investimento e parceria, acreditamos que a Apollo poderá expandir significativamente sua atuação e oferta de serviços, aumentando ainda mais o valor que já ofereceàsua base de clientes de primeira linha”, disse Jared Frandle, diretor-geral da Estratégia de Situações Especiais da Oaktree.

“Estamos muito entusiasmados em fazer parceria com Jose e sua equipe e vemos uma oportunidade significativa para a Oaktree trabalhar lado a lado com a equipe de gestão para expandir as capacidades da Apollo”, disseram Matt Wilson e Jordon Kruse, cogerentes de Portfólio da Estratégia de Situações Especiais da Oaktree. “O setor de cruzeiros apresenta ventos favoráveis, e acreditamos que a Apollo está bem posicionado para aproveitar essa oportunidade, dado o caráter essencial de seus serviços e sua posição de liderança no mercado”.

Para informações adicionais sobre o The Apollo Group, visite www.theapollogroup.com.

Consultores

A Regions Securities LLC atuou como consultor financeiro exclusivo do The Apollo Group, e a Holland & Knight LLP atuou como consultor jurídico do The Apollo Group. Latham & Watkins atuou como assessor jurídico de Oaktree.

Sobre o The Apollo Group

O The Apollo Group é uma premiada empresa de gestão hoteleira de serviço completo com sede em Miami, Flórida. A empresa foi fundada em 1969 e era de propriedade e operação familiar antes de sua parceria com a Oaktree.

Sobre a Oaktree

A Oaktree é uma líder global entre gestores de investimentos especializados em investimentos alternativos, com US$ 205 bilhões em ativos sob gestão em 30 de setembro de 2024. A empresa destaca uma abordagem oportunista, orientada por valor e com controle de risco em seus investimentos em crédito, ações e imóveis. A Oaktree conta com mais de 1.200 funcionários e escritórios em 23 cidades ao redor do mundo. Para informações adicionais, visite o site da Oaktree em http://www.oaktreecapital.com/.

Perguntas

Francisco Diaz

fdiaz@theapollogroup.com