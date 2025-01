A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com bloqueio de tempo de retenção que inclui uma camada não voltada para a rede (criando uma lacuna de ar em camadas), exclusões atrasadas e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que teve um recorde de reservas e receitas no quarto trimestre, encerrado em 31 de dezembro de 2024, e recordes de reservas e receitas em 2024.

As reservas da ExaGrid cresceram mais de 20% em relação ao mesmo trimestre um ano atrás. A ExaGrid manteve o P&L, EBITDA e fluxo de caixa livre positivos nos últimos 16 trimestres consecutivos e está 100% livre de dívidas, demonstrando forte saúde financeira como empresa.

A ExaGrid adicionou 189 novos clientes no quarto trimestre de 2024, incluindo 73 novos negócios com clientes de seis dígitos e 3 "novos" negócios com clientes de sete dígitos. A ExaGrid possui mais de 4.500 clientes ativos de médio porte a grandes empresas que utilizam o armazenamento de backup em camadas da ExaGrid para proteger seus dados.

A ExaGrid está expandindo sua equipe de vendas e parcerias de canal no mundo inteiro. A ExaGrid atua mundialmente e conta com equipes de vendas e suporte nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Chile/Argentina, Colômbia, Panamá, Alemanha, França, Reino Unido, Países Nórdicos, Benelux, região da CEI, Polônia, República Tcheca, Itália, Espanha, Portugal, Turquia, Israel, Abu Dhabi, Catar, Dubai, Arábia Saudita, África do Sul, Índia, Austrália, Singapura, Japão, Malásia, Hong Kong, Coreia do Sul, e está expandindo para outras regiões.

Destaques do quarto trimestre de 2024:

Forte taxa de vitórias competitivas de mais de 75% no trimestre.

Conquista de 189 novos clientes.

72 novos negócios com clientes de seis dígitos e 3 novos negócios com clientes de sete dígitos.

Mais de 4.500 clientes protegem seus dados com o armazenamento de backup em camadas ExaGrid.

Equipes de vendas e suporte em 30 países e instalações de clientes em mais de 80 países.

Crescimento das vendas globais – 45% dos negócios vieram de fora dos Estados Unidos.

A empresa permanece com caixa, EBITDA e P&L positivos nos últimos 16 trimestres.

A ExaGrid substituiu um número recorde de soluções Dell Data Domain e HPE StoreOnce.

A ExaGrid ganhou o prêmio “Storage Company of the Year” e “Storage Hardware Innovation of the Year” no SDC Awards em novembro de 2024, somando-se aos 6 prêmios do setor ganhos no início do ano no Storage Awards, no Data Breakthrough Awards e no Network Computing Awards – para um total de 8 prêmios do setor em 2024

“A ExaGrid continua crescendo com finanças saudáveis, como demonstrado pelos últimos 16 trimestres em que mantivemos o P&L, EBITDA e fluxo de caixa livre positivos”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “Contamos com equipes de vendas em mais de 30 países do mundo inteiro e instalações de clientes em mais de 80 países. Pretendemos continuar a investir em nossas parcerias de canal. Mais do que nunca, trabalhamos com mais parceiros revendedores em 2024 e planejamos expandir nossos programas de parceiros em 2025.

“Estamos orgulhosos de ser o maior fornecedor independente de armazenamento de backup. O armazenamento de backup possui necessidades únicas, devido a grandes trabalhos de backup, aspectos incrementais, sintético completo, rotação de backup, retenção de longo prazo, segurança para recuperação de um ataque de ransomware e muitos outros aspectos que tornam o backup diferente do armazenamento primário. O armazenamento de backup em camadas exclusivo da ExaGrid foi desenvolvido especificamente para aprimorar o desempenho do backup, restaurar o desempenho, escalabilidade conforme os dados crescem, segurança, recuperação de ransomware, recuperação de desastres e a economia do backup — com baixos custos iniciais e ao longo do tempo”, disse Andrews.

“O ano de 2024 foi um ano de recordes na ExaGrid. Enquanto constantemente inovamos em nosso armazenamento de backup em camadas, estamos ansiosos para anunciar novas atualizações, integrações e anúncios de produtos em 2025, e esperamos ter crescimento e êxito contínuos. Há somente 3 soluções no mercado: disco de armazenamento primário padrão que não possui recursos dedicados para backup e fica dispendioso com a retenção; dispositivos de deduplicação em linha, como o Dell Data Domain e HPE StoreOnce, que são lentos para backups e restaurações, utilizam uma arquitetura de expansão e não têm toda a segurança necessária para os ambientes de backup atuais; e o armazenamento de backup em camadas da ExaGrid, que oferece muitos recursos para armazenamento de backup e muitas integrações profundas com aplicativos de backup. Quando os clientes testam o ExaGrid lado a lado, 83% das vezes, eles adquirem o ExaGrid — o produto dispensa comentários.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

