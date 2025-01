Deutsche Telekom Global Carrier lança PoP 5G em Dallas

A Deutsche Telekom Global Carrier lançou um novo Ponto de Presença (PoP) em Dallas, Texas, especificamente concebido para habilitar o roaming 5G standalone (SA). O novo PoP de Dallas complementa os PoPs já existentes na Alemanha, localizados em Bamberg e Frankfurt, e irá atender às necessidades de roaming dos clientes na América do Norte e na América Latina. Este novo PoP permite à Deutsche Telekom Global Carrier oferecer o seu portfólio de roaming 5G na região, incluindo as novas soluções Group-hosted SEPP (Security Edge Protection Proxy) para roaming 5G SA.

O serviço Group-hosted SEPP para "Família e Amigos" foi introduzido no início de 2024 como uma solução de conexão 5G, concebida especificamente para operadores que já ativaram o roaming 5G SA. Esse novo ambiente de roaming oferece uma conectividade inovadora por meio do SEPP da 3GPP (Third Generation Partership Project) em várias configurações, incluindo soluções SEPP terceirizadas, serviços de manutenção de SEPP hospedados e cenários compostos que podem ser personalizados de acordo com as preferências e necessidades de segurança de roaming de cada operador.

A parte “Família” do serviço é dedicada aos próprios operadores nacionais da Deutsche Telekom, que passam a ter uma conexão "sem intermediários". Já a parte “Amigos” do serviço destina-se a conectar as operadoras parceiras já estabelecidas, proporcionando as mesmas garantias oferecidas aos operadores da “Família”.

“Estamos orgulhosos de, agora, também podermos oferecer o nosso conjunto de soluções de roaming nas Américas e os operadores focados em segurança podem ingressar no programa Group-hosted SEPP 'Família e Amigos' para construir um ecossistema de roaming seguro”, afirma Nicholas Nikrouyan, Vice-presidente de Voice & Mobile Solutions da Deutsche Telekom Global Carrier. “O nosso novo PoP em Dallas baseia-se numa plataforma cloud altamente redundante e desempenha um papel fundamental na troca e roteamento eficiente de dados”.

Website: https://www.telekom.com