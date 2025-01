A Paysafe (NYSE: PSFE), líder mundial em pagamentos, anunciou hoje que recebeu a aprovação do Banco Central do Brasil (BCB) para uma licença de instituição de pagamento (IP) para o lançamento no país de seu mercado regulamentado de apostas esportivas e jogos on-line. A licença permite que a Paysafe expanda suas parcerias de pagamento com operadoras de iGaming no país mais populoso da América Latina, além de apoiar empresas brasileiras em uma série de outros setores com pagamentos de comércio eletrônico.

A licença de instituição de pagamento permite que a Paysafe, que também se juntou recentementeàAssociação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), aprofunde sua presença neste mercado regulamentado de iGaming da América Latina. As mais de 90 jurisdições globais regulamentadas de iGaming onde a Paysafe está presente atualmente incluem Argentina, Colômbia, México, Panamá, Paraguai, Porto Rico e, mais recentemente, Perú, cujo novo mercado regulamentado entrou em operação no início de 2024.

Com uma população de 212 milhões de habitantes e um volume de negócios de apostas esportivas projetado em US$ 34 bilhões até 2028, espera-se que o Brasil passe todas as outras jurisdições latino-americanas em tamanho – e a Paysafe está bem posicionada para apoiar o potencial de crescimento do mercado. Além de poder estender ao Brasil suas parcerias estabelecidas com as principais operadoras internacionais, a Paysafe oferece um conjunto de opções de pagamento que atende às diversas preferências de pagamento dos brasileiros.

Com a parceria com a Paysafe, as operadoras brasileiras podem oferecer a seus clientes Skrill e NETELLER, as carteiras digitais mais estabelecidas e desenvolvidas especificamente para o iGaming, bem como uma série de outros métodos de pagamento alternativos (APMs) através do gateway de pagamento SafetyPay da Paysafe, incluindo transferências bancárias instantâneas usando o sistema de pagamento Pix do Banco Central.

Além das apostas esportivas on-line e do iGaming, a licença de instituição de pagamento da Paysafe permite que a empresa ofereça pagamentos a empresas brasileiras de comércio eletrônico, viagens e entretenimento, bem como a criadores de conteúdo digital com suas opções em pagamentos alternativos.

“Com essa expansão, a Paysafe está pronta para atender melhor o mercado brasileiro com soluções de pagamento, incluindo o mercado regulamentado de iGaming, que marcará uma nova era, não apenas para o jogo latino-americano, mas também para o espaço global, com o país se tornando a terceira maior jurisdição de apostas do mundo”, disse Rob Gatto, Chief Revenue Officer da Paysafe. “Estamos muito satisfeitos em colocar em prática nossa profunda experiência em pagamentos, regulamentação e compliance nesse novo e importante mercado para apoiar o crescimento das operadoras brasileiras com nossas soluções de pagamento agora com a nossa nova licença, que também nos permitirá otimizar as transações on-line para empresas locais de viagens e entretenimento.”

Sobre a Paysafe

A Paysafe Limited (“Paysafe”) (NYSE: PSFE) (PSFE.WS) é uma líder global em pagamentos com histórico de atendimento a emresas e consumidores nos setores do entretenimento global. Seu principal objetivo é permitir que empresas e consumidores se conectem e realizem transações facilmente por meio de processamento de pagamentos, carteira digital e soluções de dinheiro on-line. Com mais de 25 anos de experiência em pagamentos on-line, um volume anual de transações de US$ 140 bilhões em 2023 e aproximadamente 3,2 mil funcionários localizados em mais de 12 países, a Paysafe conecta empresas e consumidores em 260 tipos de pagamento em mais de 40 moedas no mundo inteiro. Fornecidas por meio de uma plataforma integrada, as soluções da Paysafe são voltadas para transações iniciadas por dispositivos móveis, análises em tempo real e a convergência entre pagamentos físicos e on-line. Mais informações em www.paysafe.com.

O texto no idioma original deste press release é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250107571493/pt/

Assessoria de Imprensa da Paysafe via PR@Paysafe.com