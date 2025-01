A nova impressora 3 em 1 da Toshiba America Business Solutions, a HSP200L, resistente e de grau hospitalar, simplifica de forma sustentável as transações para restaurantes de alto volume, cafeterias, bares, delicatessens e seções de alimentos preparados em supermercados. A impressora compacta, durável e de baixa manutenção também ajuda a garantir pedidos precisos.

Otimização do espaço e limitação do desperdício e do uso de energia

Produzindo etiquetas sem liner (sem materiais de apoio), a impressora compacta e elegante da Toshiba otimiza o valioso espaço do balcão e limita o desperdício, permitindo que restaurantes, cafeterias, bares e mercearias operem de forma mais eficiente e sustentável. O uso modesto de energia da impressora 3 em 1 (ela é certificada pela ENERGY STAR® também garante que as organizações de hospitalidade funcionem de forma mais ecológica.

Construída para durar

A impressora, com certificação IP21 e resistente a respingos, protege-se contra objetos sólidos e líquidos (inclusive condensação) e, ao mesmo tempo, fornece etiquetas e recibos sem liner e com corte e vinco para varejistas do setor de hospitalidade. O padrão IP (Ingress Protection) classifica os graus de proteção fornecidos contra a intrusão de objetos, incluindo contato humano acidental, poeira e água em gabinetes elétricos. Um grau de hospitalidade certifica que a HSP200L da Toshiba pode suportar a umidade e as altas temperaturas que normalmente são associadas às cozinhas.

Pedidos rápidos e precisos

A HSP200L da Toshiba foi desenvolvido para acelerar o processo de pedidos de forma rápida e precisa em ambientes de hospitalidade exigentes. A HSP200L facilita esse tipo de pedido para cafeterias movimentadas, criando etiquetas sem liner para afixar nas xícaras para correspondência e rastreamento de pedidos, desde o caixa e o barista até o cliente. A afixação de etiquetas sem revestimento diretamente nos pedidos para entrega no local, para viagem e entrega melhora significativamente o serviço durante os horários de pico, além de ajudar a eliminar pedidos errados. As notificações sonoras e visuais da impressora (uma barra de LED grande angular piscando e uma campainha ou melodia suave) agilizam ainda mais os pedidos de bebidas e aumentam a satisfação do cliente. Além disso, a nova impressora da Toshiba permite pedidos de bebidas rápidos e precisos, sem o desperdício de etiquetas, suportando respingos e derramamentos das cafeterias.

Além disso, um cabeçote de impressão de etiquetas com 75 quilômetros de vida útil e uma vida útil de um milhão de etiquetas garantem um retorno impressionante do investimento para os varejistas do setor de hospitalidade. O cabeçote de impressão de recibos com vida útil de 150 quilômetros e o cortador de recibos com vida útil de dois milhões também ampliam o ROI do varejista.

Baixa manutenção

A manutenção da mais recente inovação da Toshiba é muito fácil, pois os varejistas podem limpar e substituir a cabeça de impressão térmica, a placa de borracha e a lâmina de corte da impressora 3 em 1 em questão de segundos. Um recurso patenteado de detecção de papel próximo ao fim facilita ainda mais o uso, notificando a equipe do setor de hospitalidade sobre quando inserir mais etiquetas ou papel de recibo. Um sistema de gerenciamento remoto permite que os proprietários e a equipe técnica de restaurantes, cafeterias, bares, delicatessens e mercearias monitorem e gerenciem on-line as impressoras sem revestimento da Toshiba.

“Ao eliminar materiais de etiquetagem excessivos e otimizar o consumo de energia, nossa impressora sem liner oferece ao mercado de hospitalidade um sistema robusto e de baixa manutenção para simplificar suas transações de forma mais sustentável”, afirma Bill Melo, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios Estratégicos da Toshiba America Business Solutions. “Proprietários de restaurantes, cafeterias, bares, delicatessens e mercearias também apreciarão o retorno significativo sobre o investimento que irão obter”.

A HSP200L já está disponível para compra em revendedores autorizados da Toshiba por um preço de varejo sugerido pelo fabricante de US$ 530. Para obter mais informações sobre os produtos Toshiba e para encontrar um revendedor autorizado da Toshiba em sua região, visite Toshiba Near Me | Find Authorized Toshiba Dealers.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions é líder em inovação de soluções que capacitam as pessoas a trabalhar de forma eficiente e eficaz em seu ambiente de trabalho. Atendendo a profissionais nos Estados Unidos, no México e nas Américas Central e do Sul, a Toshiba oferece sistemas, serviços e assinaturas seguros e sustentáveis para melhorar a impressão, o gerenciamento e a exibição de informações. A Toshiba se concentra continuamente em seus clientes e comunidades, está comprometida com a sustentabilidade e é reconhecida como uma das 100 empresas mais sustentáveis do Wall Street Journal Top 100. Para saber mais, visite business.toshiba.com. Siga a TABS no LinkedIn, X (Twitter) e YouTube.

