CES -- Neural Concept, a plataforma líder completa de IA 3D que transforma o desenvolvimento e design de produtos com "inteligência de engenharia", anunciou hoje sua parceria com a OPmobility, líder mundial em mobilidade sustentável e uma parceira de tecnologia para OEMs. A Neural Concept e a OPmobility pretendem revelar um conjunto de inovações automotivas baseadas em IA a partir de sua parceria no estande da OPmobility (West Hall) na CES 2025, em Las Vegas (de 7 a 10 de janeiro).

End-to-end 3D AI platform Neural Concept and sustainable mobility leader OPmobility partner to bring ‘Engineering Intelligence’ to complex automotive challenges and EV design (Photo: Business Wire)

A parceria com a Neural Concept permitiuàOPmobility integrar perfeitamente a IA generativa 3D em seu processo de desenvolvimento de produtos, acelerando a inovação automotiva, aprimorando a robustez do projeto e reduzindo os custos e o tempo de colocação no mercado.

Mais de 70 OEMs e empresas Nível 1 nos setores automotivo, eletrônicos de consumo, aeroespacial e microeletrônicos, incluindo a Bosch, LG Electronics, General Electric e Subaru, contam com a plataforma da Neural Concept para reduzir os tempos de desenvolvimento de produtos de ponta a ponta em até 75%, acelerar simulações em até 10x e aprimorar características multifísicas como eficiência, segurança, acústica e aerodinâmica em até 30%.

As equipes de desenvolvimento de produto nas várias unidades de negócios da OPmobility podem utilizar agora a plataforma para incorporar "inteligência de engenharia" em seus processos de engenharia. Esta integração permite a oferta de soluções de design avançadas adaptadas aos desafios automotivos complexos. Um exemplo de inovação de produto baseada em IA demonstrado pela OPmobility na CES 2025 é um novo design de tanque de combustível para tanques de veículos elétricos híbridos pressurizados (PHEV).

Durante a aceleração e desaceleração do veículo, o combustível nos tanques convencionais se move de um lado para o outro, causando ruído indesejado. Anteriormente, simular este fenômeno complexo nos tanques de combustível PHEV exigia cerca de 12 horas por design, tornando impossível a rápida iteração e otimização do design. Ao utilizar a plataforma de IA 3D da Neural Concept, os engenheiros da OPmobility podem simular agora e prever mudanças de pressão acústica 3D e dinâmica de fluidos em segundos, em vez de dias. Este recurso oferece informações multifísicas imediatas, acelera as iterações de design e otimiza o desenvolvimento de produtos. Consequentemente, a OPmobility pode minimizar os ruídos e reduzir significativamente o tempo de entrada no mercado.

Pierre Baqué, CEO e cofundador da Neural Concept disse: “Estamos muito entusiasmados de anunciar nossa parceria com a OPmobility na CES – a principal vitrine mundial para inovação de produtos. A OPmobility utiliza a plataforma completa de IA generativa 3D da Neural Concept para colocar a inteligência de engenharia no âmago da inovação de seus produtos, simulando rapidamente atributos multifísicos complexos e tomando decisões de design baseadas em dados em velocidade e escala. A integração da IA em todos os aspectos do design de produtos é uma nova margem competitiva para OEMs e empresas Nível 1, e também bem é a chave para solucionar os desafios globais com produtos mais seguros, mais eficientes e sustentáveis.”

A Neural Concept é um expositor oficial da CES 2025 e pretende demonstrar os próximos desenvolvimentos de sua plataforma em sua sala de reunião oficial da CES no The Venetian (de 7 a 10 de janeiro). Para solicitar um convite para reunião, entre em contato com ariane.grandjean@neuralconcept.com.

Sobre a Neural Concept

Fundada em 2018, a Neural Concept oferece uma plataforma líder completa que coloca a IA no centro do processo de desenvolvimento de produtos para revolucionar a maneira como os engenheiros conceituam, projetam e validam produtos. A principal tecnologia da Neural Concept capacita equipes de engenharia por meio da engenharia generativa 3D, análise preditiva e fluxos de trabalho de IA colaborativa. Isso ajuda as equipes de engenharia de renome mundial a reduzirem os tempos de desenvolvimento em até 75%, aprimorarem as qualidades do produto, incluindo eficiência, segurança, velocidade e aerodinâmica, e capacita os engenheiros a acelerarem o seu trabalho em 10x. A empresa trabalha com 40% das maiores OEMs europeias e asiáticas e com 25% das 100 principais fornecedoras de nível 1 do mundo. A Neural Concept foi criada a partir do Swiss Federal Institute of Technology em Lausanne (EPFL) e conta com o apoio de investidores de renome mundial, incluindo a Forestay Capital e o grupo D. E. Shaw. Para mais informações, acesse https://www.neuralconcept.com.

Olly Cooper, ThoughtLDR

olly@thoughtldr.com / neuralconcept@thoughtldr.com