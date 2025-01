Planejamento financeiro é essencial para o período de férias

Com o mês de janeiro chegam as férias, período muito esperado por muitas pessoas. Cerca de um terço dos brasileiros pretende viajar no verão e injetar R$ 148,3 bilhões na economia. É o que aponta o levantamento Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira, divulgado pelo Ministério do Turismo.

A pesquisa revela que 59 milhões de pessoas (35% da população do país) planejam viajar a lazer até fevereiro de 2025. Mas, para desfrutar os momentos de lazer, relaxamento, as belezas e as potencialidades de cada destino, com menos preocupações, o planejamento financeiro é essencial.

De acordo com a diretora regional da Unicred do Brasil - Núcleo Multirregional, Carolina Ramos, a organização prévia é o passaporte para férias tranquilas. "O primeiro passo é calcular todos os gastos que a viagem pode envolver, como transporte, hospedagem, alimentação, passeios e compras. Isso ajuda a evitar surpresas e gastos fora do planejado", explica.

Seguros - Para viagens internacionais, a contratação de um seguro viagem é indispensável, segundo a especialista. "Além de ser exigido em muitos países, o seguro cobre despesas imprevistas, como emergências médicas ou extravio de bagagens", diz.

Cartão de crédito - O cartão de crédito é uma alternativa prática e segura como modalidade para o pagamento no exterior. Nesse caso, deve-se observar se a instituição financeira possui taxas extras, spreads e até o valor do dólar adotado para ter surpresa na fatura.

Apesar de ser boa opção, o uso do cartão requer atenção. "Ele oferece benefícios como programas de fidelidade e acesso a salas VIP em aeroportos, dependendo da categoria. No entanto, é preciso verificar taxas, como IOF e o tipo de dólar aplicado nas transações. Na Unicred, por exemplo, possuímos spread zerado e uma taxa de moeda mais em conta, o dólar Ptax", ressalta a diretora.

Câmbio - Antecipar a compra de moedas estrangeiras é outro ponto fundamental antes de embarcar para outros países. "Acompanhe as variações cambiais e evite adquirir moeda em locais com altas taxas, como aeroportos e shoppings. Fazer isso em instituições de confiança e com antecedência garante melhores cotações", recomenda Carolina.

Segundo a diretora, por meio de planejamento adequado e decisões financeiras inteligentes, é possível aproveitar as férias ao máximo, sem comprometer o orçamento ou a tranquilidade. "Descanso é sinônimo de bem-estar e alegria, e isso começa com organização".

