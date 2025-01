Problemas que acontecem com o desgaste do pivô de suspensão do veículo

O sistema de suspensão automotivo é composto por diversos itens, entre eles, os mais conhecidos, como os amortecedores e molas, mas também por outras peças fundamentais para o bom desempenho do veículo, como o pivô. Também denominado articulação, é o responsável por conectar a bandeja ou braço oscilante à manga de eixo do automóvel faz os movimentos rotacionais da direção, pendular da suspensão e auxilia na estabilidade.

O pivô da suspensão, peça produzida em aço conta com uma coifa de proteção de borracha para evitar penetração de abrasivos no seu interior, garante a segurança do veículo. Quando comprometido, pode alterar os ângulos da geometria da direção e acelerar o desgaste dos pneus, em casos extremos de desgaste pode ocorrer o sacamento do pino, deixando o veículo sem controle.

Segundo Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica e Garantia da Nakata, a recomendação é ficar atento a alguns sinais que podem indicar o comprometimento da peça. “Ruídos ou desgaste irregular dos pneus podem ser indícios de problemas no pivô’, afirma. Na hora da manutenção, Leite ressalta a importância de realizar uma inspeção detalhada da peça, verificando possíveis folgas e o estado da coifa de borracha. Caso a coifa esteja danificada, isso pode acelerar o desgaste dos componentes, comprometendo sua durabilidade e desempenho. È necessário avaliar o estado de conservação dos amortecedores, molas, bandeja e demais componentes periféricos da suspensão.

Mais informações:

Verso Comunicação e Assessoria de Imprensa

Majô Gonçalves – MTB 24.475

versocomunicacao@uol.com.br

Solange Suzigan

versocomunicacao1@uol.com.br

(11) 4102-2000 / 99905-7008

www.versoassessoriadeimprensa.com.br

https://www.facebook.com/verso.assessoria

Website: http://www.nakata.com.br