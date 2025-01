A FICO líder global em softwares analíticos, ganhou o prêmio Tech of the Future – Blockchain and Tokenisation no Banking Tech Awards realizado em Londres. O reconhecimento é dado pelo trabalho inovador utilizando tecnologia blockchain para governança de modelos de IA. A abordagem utilizada pela FICO é a primeira a usar blockchain para rastrear a procedência completa de um modelo de aprendizado de máquina, atendendo aos requisitos de IA responsável e regulamentações.

A equipe de Inovação e Desenvolvimento em IA da FICO desenvolveu e patenteou um blockchain imutável que rastreia toda a trajetória do desenvolvimento, operacionalização e monitoramento de modelos de aprendizado de máquina. A tecnologia impõe o uso de um padrão corporativo de desenvolvimento de modelos de IA responsável, demonstrando conformidade com exigências específicas, incluindo processos, resultados, testes, aprovações e revisões. Além do prêmio Banking Tech, a tecnologia de blockchain para IA da FICO foi reconhecida pelo Global Finance com o prêmio The Innovators no ano passado.

“O crescimento acelerado do uso de IA tornou a IA responsável uma prioridade,” comentou o Dr. Scott Zoldi, Chief Analytics Officer da FICO. “A FICO está focada em tecnologias que garantem o uso ético da IA, e a governança é absolutamente essencial. Estamos orgulhosos de receber mais um prêmio pelo nosso trabalho inovador nessa área.”

A FICO é amplamente reconhecida como líder em IA para serviços financeiros. A solução FICO® Falcon® Fraud Manager, lançada em 1992, foi a primeira solução contra fraudes a usar redes neurais e, atualmente, gerencia cerca de 4 bilhões de cartões de pagamento em todo o mundo. A FICO também incorporou recursos avançados de analíticos na FICO® Platform, uma plataforma de inteligência aplicada para construção de soluções de gerenciamento de decisões.

