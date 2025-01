A Sigma Lithium Corporation (TSXV/NASDAQ: SGML, BVMF: S2GM34) (“Sigma Lithium” ou a “Companhia”), global na produção de lítio dedicada a impulsionar a próxima geração de veículos elétricos com concentrado de lítio carbono-neutro, socialmente e ambientalmente sustentável, anuncia o recebimento de uma Licença Ambiental Tripla – Licença Operacional (LO), Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) – para a mina de Barreiro.

Esse marco significativo assegura o fornecimento futuro de matéria-prima de minério de espodumênio para a industrialização do Óxido de Lítio, produto tecnológico de significativo valor agregado, no Complexo Industrial Greentech da Companhia, localizado no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Após um rigoroso processo de avaliação, a Licença Ambiental Tripla foi aprovada por votação unânime pelos 11 membros presentes, representantes da sociedade civil, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Organizações Não Governamentais (ONGs) e governo de Minas Gerais, durante a reunião realizada pelos membros da Câmara de Atividades Minerárias (Câmara Técnica Especializada em Atividades Minerárias) de Minas Gerais.

A companhia iniciou a aplicação de investimentos sociais para beneficiar as comunidades em 2023. Em parceria com os municípios de Araçuaí e Itinga, construiu uma escola para 200 crianças e uma creche infantil que atende 70 crianças. A Sigma Lithium também engajou duas ONGs originárias do Vale para oferecer atividades de pertencimento cultural educativas, possibilitando a escolaridade em horário integral para as crianças.

Esse investimento social e ambiental objetiva propiciar benefícios com anos de antecipação, trazendo prosperidade e bem-estar social para suas comunidades e contribui para o apoio da região, da companhia em suas atividades atuais e em seus planos futuros de crescimento.

Em apenas quatro anos, as regiões de Araçuaí e Itinga foram positivamente transformadas pela prosperidade trazida pela industrialização local do Lítio liderada pela Sigma Lithium. Este vídeo mostra como a região se desenvolveu: https://vimeo.com/1041800126.

Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium, declarou: “Estamos muito satisfeitos por termos recebido a licença ambiental tripla de construção, instalação e operação necessária para nossa mina em Barreiro, emitida pela Câmara de Mineração do Estado de Minas Gerais. Agradecemos profundamente a confiança depositada em nós pelo estado de Minas Gerais para continuar trazendo prosperidade para uma das regiões mais carentes do estado e do nosso Brasil, enquanto desenvolvemos uma das operações de lítio mais sustentáveis do mundo, que traz orgulho ao nosso país no exterior. O resultado unânime da votação, concedendo essa Licença Ambiental Tripla, é um testemunho de nossas atividades de engajamento comunitário realizadas ao longo de anos com nossos futuros vizinhos, investindo em capital social anos antes do início das atividades de mineração, destacando nosso compromisso inabalável com práticas de mineração sustentável e responsável”.

Sobre a Sigma Lithium



A Sigma Lithium (NASDAQ: SGML, TSXV: SGML, BVMF: S2GM34) é uma produtora global de lítio dedicada a alimentar a próxima geração de baterias para veículos elétricos com concentrado de lítio neutro em carbono, social e ambientalmente sustentável. A Sigma Lithium é uma das maiores produtoras de lítio do mundo. A empresa opera na sustentabilidade ambiental e social na cadeia de fornecimento de materiais para baterias de veículos elétricos em sua operação na Grota do Cirilo, no Brasil. A Sigma produz o Lítio Verde Quíntuplo Zero em sua planta de beneficiamento Greentech de última geração, que entrega lítio com zero carbono, zero uso de energia a carvão, zero barragem de rejeitos, zero utilização de água potável e zero uso de químicos nocivos.