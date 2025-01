Engenharia é destaque na economia do país e na criação de soluções para o futuro

Comemorado no agitado mês de dezembro, o Dia do Engenheiro é uma homenagem aos profissionais que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Frente a um mundo em constante mudanças, a engenharia desempenha um papel importante em diferentes setores, com uma ampla gama de possibilidades de atuação, indo desde a construção civil, até mesmo o desenvolvimento de softwares de pesquisas e outras muitas soluções para o dia a dia em sociedade.

Com mais de um milhão de engenheiros registrados no Brasil, a profissão se destaca como uma força propulsora para o desenvolvimento econômico. Segundo a Deloitte, o setor de Engenharia e Construção teve um crescimento significativo em 2024, registrando um aumento de 10% comparado ao ano anterior, reforçando cada vez mais a necessidade de formação contínua desses profissionais, que vão se adaptar ao desenvolvimento de tecnologias e às demandas do mercado em evolução.

A engenharia frente aos desafios mundiais da atualidade

Em um cenário de rápidas transformações tecnológicas, sociais e ambientais, os engenheiros também são agentes que podem contribuir para criar soluções inovadoras e sustentáveis para enfrentar os desafios do mundo. Como explica a professora e coordenadora do curso de Engenharia Química do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Roberta Albanez Toreta, “são os profissionais que desenvolvem tecnologias que não só aumentam a eficiência dos processos, mas também promovem a preservação de recursos naturais, a redução de resíduos e a mitigação dos impactos ambientais”.

Para a especialista, que também atua com pesquisas de tratamento de águas residuárias, a engenharia não apenas resolve problemas, mas antecipa as ações que beneficiam a sociedade como um todo, promovendo um futuro mais sustentável e equilibrado. “Entre essas soluções de urgência para a sociedade, a engenharia química, por exemplo, é essencial para criar processos mais sustentáveis e garantir que os recursos do planeta sejam utilizados de maneira responsável, equilibrando crescimento econômico com preservação ambiental”, ressalta.

Os engenheiros estão por trás de tecnologias emergentes que impactam profundamente a sociedade, desde a produção de sistemas aeroespaciais até a criação de inteligências artificiais que garantem mais qualidade de vida. No Instituto Mauá de Tecnologia, o Núcleo de Sistemas Eletrônicos Embarcados (NSEE) está a frente de iniciativas como o desenvolvimento de tecnologia para a NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA) e projetos na área da saúde, incluindo IA capaz de auxiliar no diagnóstico e tratamento médico.

“Nosso trabalho vai além do desenvolvimento técnico; buscamos transformar ciência em soluções que realmente fazem a diferença na vida das pessoas e no avanço da sociedade como um todo”, destaca Vanderlei Parro, gerente do NSEE. Essa atuação ressalta a importância de engenheiros na resolução de desafios globais.

Importância da mão de obra qualificada

Para seguir com o desenvolvimento da sociedade e atender a alta demanda do setor, a formação de bons profissionais se torna ainda mais urgente. De acordo com um levantamento da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 40% das profissões que mais empregam no Brasil têm escassez de mão de obra qualificada. Na área de construção civil, 28,2% dos empresários apontaram a falta ou alto custo de trabalhadores qualificados como o principal obstáculo do setor, de acordo com levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Fundada por dois engenheiros que identificaram uma carência de empresas capazes de fornecer profissionais terceirizados muito bem qualificados para projetos, a EDC Group, consultoria de recrutamento e seleção com mais de 14 anos de expertise, reforça a relevância da mão de obra especializada na construção de soluções para o mercado. Nesse sentido, a empresa destaca a importância de apoiar engenheiros em suas jornadas de crescimento, desenvolvimento e valorização profissional.

“A carreira de engenheiro oferece possibilidades ilimitadas, mas exige constante especialização e adaptação às demandas do mercado. O profissional que busca inovação e excelência encontra na Engenharia não apenas um campo de atuação, mas um espaço para impactar diretamente os setores produtivos e a sociedade como um todo. Na EDC Group, acreditamos no potencial transformador dos engenheiros e trabalhamos para conectá-los a projetos que valorizem suas competências e contribuam para seu desenvolvimento profissional”, afirma Daniel Campos Neto, CEO da EDC Group.

Como um destaque feminino no meio, Thainá Rudnick, é engenheira civil e supervisora de contratos da SH (Fôrmas, Andaimes e Escoramentos) empresa brasileira de engenharia. Responsável pelo setor de comercial e prospecção de novos clientes, a profissional acompanha de perto as necessidades do mercado e suas transformações.

“Temos visto esse desafio de trazer mais pessoas interessadas na área. Contudo, com a alta demanda do mercado, como acontece em todos os ciclos, a gente pode viver mais um novo boom da Engenharia e ter mais profissionais bem colocados no setor. A profissão nos prepara para atuar com um nível técnico e estratégico alto para diferentes áreas, seja em obras, seja no comercial, ou em tantas outras possibilidades”, ressalta.