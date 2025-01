Em parceria com a Universidade Nissei, o Laboratório Teuto realizou um treinamento on-line voltado para farmacêuticos e assistentes, com foco em patologias e produtos relacionados. A atividade abordou estratégias práticas para aprimorar a orientação ao paciente e a escolha de soluções adequadas. Ao todo, mais de 600 colaboradores da Rede Nissei participaram da capacitação, que é parte do compromisso das duas empresas com o desenvolvimento contínuo dos profissionais.

De acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma Twilio, 60% dos consumidores têm mais probabilidade de fazer compras recorrentes com uma marca que oferece uma experiência personalizada. Esse dado reflete a crescente exigência por um atendimento diferenciado, que vai além da simples venda de produtos e exige que as equipes estejam preparadas para fornecer recomendações precisas e com conhecimento técnico. Além disso, o uso de ferramentas como o WhatsApp, ainda mais no setor farmacêutico, tem se mostrado eficaz na criação de experiências personalizadas, permitindo que os clientes interajam antes da decisão de compra.

"Abordamos as patologias mais comuns e os produtos Teuto relacionados, com destaque para a importância da orientação correta aos pacientes”, afirma o coordenador de treinamentos do Laboratório Teuto, Cláudio Louzada. A capacitação envolveu temas práticos que ajudam a melhorar a qualidade do atendimento e garantem soluções mais eficazes, além de qualificar, principalmente, os assistentes com soluções para problemas que possam surgir na rotina das farmácias.

Relação de confiança

Outro ponto abordado pelo coordenador foi a questão da relação com os clientes. “Esse tipo de formação contínua é fundamental para manter a equipe da Nissei bem preparada e alinhada às necessidades dos consumidores, fortalecendo a relação entre as farmácias e os pacientes. A parte técnica desse processo, ministrada pela nossa supervisora de treinamentos, Magali, pôde reforçar essa questão de forma clara", resume Louzada.

Analista da Nissei e responsável pela organização do treinamento, Tiago Caires destacou o sucesso da iniciativa. "A participação de mais de 600 colaboradores e o feedback positivo comprovam a relevância do treinamento. Estamos mais preparados para oferecer soluções práticas e personalizadas aos nossos clientes, e a parceria com o Teuto tem sido fundamental nesse processo", frisa.