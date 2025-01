Kinaxis® Inc. (“Kinaxis” ou a “Empresa”) (TSX: KXS), líder mundial em orquestração de cadeia de fornecimento de ponta a ponta, nomeou, a partir de 1º de janeiro, Lynn Loewen para o Conselho de Administração da empresa e membro do Comitê de Auditoria. Devido aos compromissos atuais, Betsy Rafael não buscará a reeleição para o Conselho na assembleia geral anual de 2025.

“Tenho o prazer de adicionar um Diretor excepcionalmente qualificado em Lynn, que garantirá que mantenhamos a força da função de supervisão de auditoria, ao mesmo tempo em que reforçamos o Conselho de várias maneiras”, disse Robert (Bob) Courteau, presidente e diretor executivo interino. “Betsy tem sido um membro excepcional do conselho e respeitamos totalmente o fato de ela ter vários outros compromissos profissionais e pessoais que estão tomando seu tempo. Agradecemos seus esforços e contribuições significativas e desejamos a ela o melhor.”

A Sra. Loewen é uma líder empresarial talentosa que ocupou vários cargos de liderança, incluindo na Bell Canada e na Air Canada Jazz, bem como vários cargos de diretoria. Mais recentemente, ela foi presidente da Minogue Medical, onde também atuou como COO. Anteriormente, a Sra. Loewen atuou como presidente da Expertech Network Installation, vice-presidente de operações financeiras, vice-presidente de controles financeiros na Bell Canada e vice-presidente de Serviços Corporativos e diretora financeira na Air Canada Jazz. Atualmente, ela atua como diretora nos conselhos do National Bank of Canada, onde é presidente do Comitê de Auditoria, e da Emera Inc., onde é membro do Comitê de Auditoria. A Sra. Loewen é a atual chanceler da Mount Allison University. Ela é membro do Chartered Professional Accountants e recebeu a designação de diretores do Institute of Corporate Directors. A Sra. Loewen é bacharel em comércio pela Mount Allison University.

Conforme anunciado anteriormente, após 30 anos na Kinaxis, John Sicard fez a transição de CEO para uma função de consultoria a partir de 1º de janeiro de 2025 e, como tal, se afastou de sua função no conselho. Courteau assumiu como CEO interino e presidente enquanto a busca completa pelo próximo CEO da Kinaxis continua a todo vapor. A vaga de Sicard no conselho será preenchida pelo próximo diretor executivo permanente da empresa.

“Grande parte do crédito pela Kinaxis ser líder no espaço de orquestração da cadeia de suprimentos vai para John”, declarouCourteau. "Nossa colaboração nos últimos meses demonstrou o sólido comprometimento de John com a empresa, e tenho grande satisfação em anunciá-lo como um consultor-chave enquanto trabalhamos para expandir significativamente a empresa em 2025. Com John como conselheiro, Mark Morgan, nosso novo presidente de Operações Comerciais, e toda a equipe de gestão, continuaremos a trabalhar em conjunto para garantir uma transição suave durante meu período como CEO interino. Este grupo assegurará a continuidade das operações enquanto buscamos um novo CEO para liderar a empresa na próxima fase de crescimento e desenvolvimento."

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas patenteadas que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. As principais marcas internacionais confiam em nosso software para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Nota de Precaução e Informações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém informações prospectivas dentro do significado da legislação de valores mobiliários canadense. As informações prospectivas se referem a eventos futuros ou ao desempenho previsto da Kinaxis e refletem as expectativas ou crenças da administração quanto a tais eventos futuros. Em certos casos, as declarações que contêm informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "planejar", "esperar", "é esperado", "orçamento", "programado", "estimar", "prever", "pretender", "antecipar", "acreditar" ou variações de tais palavras e frases, ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "iriam" ou "serão tomados", "irão ocorrer" ou "serão obtidos" ou o negativo destas palavras ou terminologia comparável. As informações prospectivas neste comunicadoàimprensa incluem declarações com relação ao CEO permanente previsto e aos planos de crescimento da empresa. Por sua própria natureza, as informações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que o desempenho real da Kinaxis seja materialmente diferente de qualquer desempenho previsto expresso ou implícito por tais informações prospectivas.

As informações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, que podem fazer com que os eventos ou resultados reais sejam diferentes daqueles refletidos nas informações prospectivas, incluindo, sem limitação, os riscos descritos sob o título “Fatores de risco” no formulário de informações anuais da Empresa datado de 25 de março de 2024 para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023 e outros riscos identificados nos registros da Empresa junto aos reguladores de valores mobiliários canadenses, cujos registros estão disponíveis no SEDAR+ em https://www.sedarplus.ca.

Os fatores de risco mencionados acima não são uma lista exaustiva dos fatores que podem afetar qualquer uma das informações prospectivas da Empresa. As informações prospectivas incluem declarações sobre o futuro e são inerentemente incertas, e as realizações reais da Empresa ou outros eventos ou condições futuras podem diferir substancialmente daquelas refletidas nas informações prospectivas devido a uma variedade de riscos, incertezas e outros fatores. As declarações da Empresa contendo informações prospectivas baseiam-se nas crenças, expectativas e opiniões da gerência na data em que as declarações são feitas, e a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações prospectivas se as circunstâncias ou as crenças, expectativas ou opiniões da gerência mudarem, exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Pelos motivos expostos acima, não se deve depositar confiança indevida em informações prospectivas.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250102657795/pt/

Relações com a imprensa

Belinda Thomas | Kinaxis

bthomas@kinaxis.com

+1 613-322-9305

Relações com os investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613