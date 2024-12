Até o final de 2024, o mercado americano, segundo a Internacional Franchising Association (IFA), aumentará o número de estabelecimentos franqueados em mais de 15 mil unidades, ou 1,9%, para 821 mil unidades. Este crescimento será apoiado, em parte, por taxas de juros mais baixas para maior acessibilidade de propriedade e maior investimento de empresas de capital privado.

Espera-se ainda que o mercado do franchising adicione aproximadamente 221.000 empregos em 2024. De acordo com as previsões gerais dos EUA, o desemprego está previsto para uma média de 4,1%, superior à taxa de desemprego de 2023 de 3,7%. Já a FRAN data prevê um crescimento do emprego de 2,6%, uma queda de 0,3% nas comparações anuais.

A produção total de franquias aumentará 4,1%, de US$ 858,5 bilhões em 2023 para US$ 893,9 bilhões em 2024. O Produto Interno Bruto (PIB) das franquias continuará a crescer, aumentando a um ritmo de 4,3%, para US$ 545,8 bilhões. Serviços pessoais e restaurantes de serviço rápido (QSRs) terão maior crescimento do que outras indústrias. Já o crescimento de franquias no Sudeste e Sudoeste ultrapassará as demais regiões dos EUA em 2024.

Tendo a certeza que o ano de 2025 manterá o crescimento do franchising nos Estados Unidos, o Grupo Zanon entra no mercado internacional levando os processos de formatação de franquias e gestão de marcas além das fronteiras. Com mais de 3 mil unidades franqueadas no Brasil, a empresa é liderada por Reinaldo Zanon e Leonardo Cannizza.

Essa expansão será conduzida por Jefferson Goulart, profissional com uma história de dez anos dentro do grupo. Aos 39 anos, Jefferson iniciou sua jornada no Grupo Zanon em 2014 como vendedor de franquias e acumulou mais de 600 franquias vendidas em 5 anos. A partir da nova sede em Orlando, Flórida, a missão agora é entrar no mercado americano e conquistar espaço.

Em 2022, Jefferson também assumiu a gestão de expansão da SegEnergy Franchising, contribuindo diretamente para o crescimento da marca ao consolidar mais de 150 novas unidades em menos de 3 anos. Recentemente, também foi nomeado para liderar a Zanon Expand, empresa do grupo especializada em formatação e internacionalização de franquias.

Jefferson avalia que a Zanon Expand tem sido uma parceria estratégica para empresas que buscam crescer além das fronteiras, oferecendo soluções para cada modelo de negócio. “O maior mercado de franquias do mundo ainda oferece amplas oportunidades, tanto para empresas brasileiras que desejam expandir internacionalmente quanto para investidores em busca de segurança e rentabilidade”, conclui o profissional.

Website: https://www.instagram.com/grupozanon?igsh=MWFsZ3pucTR5ZmFhMg==