A Hyatt Hotels Corporation (a “Empresa” ou “Hyatt”) (NYSE: H) divulgou hoje que estabeleceu um acordo de exclusividade com a Playa Hotels & Resorts N.V. (“Playa”) (NASDAQ: PLYA) sob o qual a Playa concordou em negociar exclusivamente com a Hyatt em relação a potenciais alternativas estratégicas que podem incluir a aquisição da Playa pela Hyatt.

Mark S. Hoplamazian, presidente e diretor-executivo da Hyatt, disse: "Durante muitos anos, a Playa tem sido uma parceira valiosa, é uma das operadoras mais fortes do mundo no setor de resorts com o sistema tudo incluído, além de possuir um portfólio de primeira linha de resorts com tudo incluído de alta qualidade e alto padrão em locais icônicos e nos principais mercados do Caribe e do México. Alternativas estratégicas sob consideração poderiam ter mérito estratégico convincente para adicionar novos fluxos de taxas duráveis ??incrementais para a Hyatt. Permanecemos firmemente comprometidos com o nosso modelo de negócio de ativos leves e, se este processo continuar, pretendemos continuar a traçar um caminho claro para um resultado com ativos leves para quaisquer alternativas estratégicas que formos empreender”.

Não pode haver garantias de que qualquer transação resultará de discussões exclusivas da Hyatt com a Playa, ou em que condições. A Hyatt não pretende comentar mais sobre essas discussões, a menos que um acordo final seja totalmente concretizado.

Como exigido pelas leis federais de valores mobiliários, a Hyatt, que é a proprietária beneficiária de 9,99% das ações em circulação da Playa, apresentou uma emenda ao seu Anexo 13DàComissão de Valores Mobiliários dos EUA com o objetivo de divulgar essas discussões.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa hoteleira líder mundial orientada por seu propósito: cuidar de pessoas para que possam estar em seu melhor. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da empresa incluía mais de 1.350 hotéis e propriedades com tudo incluído em 79 países nos seis continentes. A oferta da Empresa inclui marcas no Luxury Portfolio, incluindo Park Hyatt®, Alila®,Miraval®, Impression by Secretse The Unbound Collection by Hyatt®; o Lifestyle Portfolio, incluindo Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotelse Me and All Hotels; o Inclusive Portfolio, incluindo Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spase Alua Hotels & Resorts®; o Classics Portfolio, incluindo Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® e Hyatt®; e o Essentials Portfolio, incluindo Caption by Hyatt®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studiose UrCove. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, serviços de gerenciamento de destinos Amstar DMC e serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para mais informação, acesse: www.hyatt.com.

Declarações prospectivas

As declarações prospectivas contidas neste comunicadoàimprensa, que não são fatos históricos, são declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Nossos resultados, desempenho ou conquistas reais podem diferir materialmente daqueles expressos, ou implícitos, nessas declarações prospectivas. Estas declarações dizem respeito às discussões da Hyatt com a Playa em relação às alternativas estratégicas e ao seu compromisso com um modelo de negócios com ativos leves e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos que são difíceis de prever. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas com uso de palavras como "pode", "poderia", "espera", "pretende", "planeja", "busca", "antecipa", "acredita" "estima", "prevê", "potencial", "continua", "provável", "irá", "seria", assim como variações destes termos e expressões semelhantes, ou o negativo destes termos, ou expressões semelhantes. Tais declarações prospectivas são necessariamente baseadas em estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis por nós e nossa administração, são inerentemente incertas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, mas não estão limitados a, incerteza econômica geral nos principais mercados globais e piora das condições econômicas globais ou baixos níveis de crescimento econômico; a taxa e o ritmo da recuperação econômica após crises econômicas; restrições e interrupções na cadeia de suprimentos global, aumento dos custos de mão de obra e materiais relacionadosàconstrução e aumentos nos custos devidoàinflação ou outros fatores que podem não ser totalmente compensados ??por aumentos nas receitas em nossos negócios; riscos que afetam os segmentos de hospedagem de luxo, resort e segmentos de hospedagem com tudo incluído; níveis de gastos nos segmentos de negócios, lazer e grupos, assim como a confiança do consumidor; diminuições na ocupação e na taxa diária média; visibilidade limitada com relação a reservas futuras; perda de pessoal-chave; condições políticas e geopolíticas nacionais e internacionais e agitação política ou civil ou mudanças na política comercial; hostilidades ou medo de hostilidades, incluindo possíveis ataques terroristas, que afetem as viagens; acidentes relacionados a viagens; desastres naturais ou provocados pelo homem, eventos climáticos e meteorológicos, como terremotos, tsunamis, tornados, furacões, secas, inundações, incêndios florestais, derramamentos de óleo, incidentes nucleares e surtos globais de pandemias ou doenças contagiosas, ou medo de tais surtos; nossa capacidade de atingir com sucesso certos níveis de lucros operacionais em hotéis que têm testes de desempenho ou garantias em favor de nossos proprietários terceirizados; o impacto das renovações e remodelações de hotéis; riscos associados aos nossos planos de alocação de capital, programa de recompra de ações e pagamentos de dividendos, incluindo uma redução, eliminação ou suspensão de atividades de recompra ou pagamentos de dividendos; a natureza sazonal e cíclica dos negócios imobiliários e de hospitalidade; mudanças nos acordos de distribuição, como por meio de intermediários de viagens pela Internet; mudanças nos gostos e preferências de nossos clientes; relacionamentos com colegas e sindicatos e mudanças nas leis trabalhistas; a condição financeira e nossos relacionamentos com proprietários terceirizados, franqueados e parceiros de empreendimentos de hospitalidade; a possível incapacidade de proprietários terceirizados, franqueados ou parceiros de desenvolvimento de acessar o capital necessário para financiar as operações atuais ou implementar nossos planos de crescimento; riscos associados a potenciais aquisições e alienações e nossa capacidade de integrar com êxito aquisições concluídas com operações existentes; falha em concluir com sucesso as transações propostas (incluindo a falta de cumprimento das condições de fechamento ou falha em obter as aprovações necessárias); nossa capacidade de manter controle interno eficaz sobre os controles e procedimentos de relatórios financeiros e divulgação; queda no valor de nossos ativos imobiliários; rescisões inesperadas de nossos contratos de gestão e serviços hoteleiros ou contratos de franquia; mudanças na legislação tributária federal, estadual, local ou estrangeira; aumentos nas taxas de juros, salários e outros custos operacionais; flutuações na taxa de câmbio ou reestruturações monetárias; riscos associadosàintrodução de novos conceitos de marca, incluindo falta de aceitação de novas marcas ou inovação; volatilidade geral dos mercados de capitais e nossa capacidade de acessar esses mercados; mudanças no ambiente competitivo em nosso setor, consolidação do setor e mercados onde operamos; nossa capacidade de expandir com sucesso o programa de fidelidade World of Hyatt e o programa de associação paga Unlimited Vacation Club; incidentes cibernéticos e falhas de tecnologia da informação; resultados de processos judiciais ou administrativos; e violações de regulamentos ou leis relativas aos nossos negócios de franquia e licenciamento e às nossas operações internacionais; e outros riscos discutidos nos registros da Empresa juntoàU.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), incluindo o nosso relatório anual no Formulário 10-K e os Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q, que estão disponíveis na SEC. Estes fatores não são necessariamente todos os fatores relevantes que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos, ou implícitos, em qualquer uma de nossas declarações prospectivas. Advertimos que você não deve depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, feitas somente a partir da data deste comunicadoàimprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer uma dessas declarações prospectivas para refletir resultados reais, novas informações ou eventos futuros, mudanças em suposições ou mudanças em outros fatores que afetam as declarações prospectivas, a não ser quando exigido por pela lei aplicável. Se atualizarmos uma ou mais declarações prospectivas, não é razoável concluir que haverá atualizações adicionais em relação a essas ou outras declarações prospectivas.

