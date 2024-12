Estudo aponta dados da sondagem industrial

Em publicação realizada no Portal da Indústria, chamado Sondagem Industrial, foi informado que, em novembro de 2024, o nível de estoques da indústria retornou ao patamar planejado pelas empresas, após seis meses consecutivos de níveis abaixo do desejado, desde maio de 2024. Esse retorno ocorre em meio a uma queda na produção industrial, como já é comum para o mês de novembro, quando a produção diminui. De acordo com o relatório, o índice de evolução da produção foi de 48,4 pontos, ficando abaixo da linha de 50 pontos, que delimita a transição entre aumento e queda da produção.

Conforme a publicação, a utilização da capacidade instalada (UCI) da indústria também registrou uma diminuição, passando de 74% em outubro para 72% em novembro. No entanto, a UCI de novembro permanece um ponto percentual acima da observada no mesmo período de 2023, o que indica uma atividade industrial mais aquecida em comparação ao ano passado. Esse dado reflete uma desaceleração no ritmo da produção, mas ainda mantém o setor industrial em níveis relativamente elevados de operação.

De acordo com o estudo, o emprego industrial apresentou um desempenho atípico para novembro, com um leve crescimento no número de empregados, em contraste com a queda geralmente registrada neste mês. O índice de evolução do número de empregados ficou em 50,2 pontos, acima da linha divisória de 50 pontos, o que sugere uma estabilidade no mercado de trabalho dentro do setor industrial, contrariando a tendência de retração habitual para o mês de novembro.

Em relação ao estoque, o índice de evolução do nível de estoques ficou em 49,5 pontos, indicando uma retração no volume de estoques frente a outubro de 2024. No entanto, o índice de estoque efetivo em relação ao planejado subiu para 50 pontos, o que sugere que as empresas conseguiram equilibrar seus estoques conforme o planejado, após um período em que os níveis estiveram abaixo do esperado. Esse movimento reflete uma recuperação da indústria em relação ao gerenciamento de seus inventários.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquia aluguel de ferramentas para construção civil Franquias Trans Obra afirmou que a diminuição na utilização da capacidade instalada (UCI), embora ainda acima de 2023, demonstra uma prudência nas operações das empresas, que buscam evitar excessos e manter a produção de maneira mais controlada e esse cenário indica que a indústria está em um processo de adaptação às flutuações econômicas, com um foco crescente em manter o equilíbrio entre oferta e demanda, especialmente considerando as altas incertezas econômicas que caracterizam o atual ambiente global. “O movimento de estabilização no emprego industrial é outro ponto importante. A leve alta no número de empregados durante novembro, mês tradicionalmente de retração, é um sinal positivo de que a indústria busca alternativas para mitigar as dificuldades econômicas e, ao mesmo tempo, se preparar para a retomada. Para negócios como franquias de aluguel de ferramentas, esse fenômeno pode abrir novas oportunidades”.

A sondagem também revelou que as expectativas da indústria para o ano de 2025 apresentam sinais de moderação. Segundo o relatório, os índices de expectativas de demanda, compras de insumos e número de empregados registraram quedas em dezembro de 2024, embora ainda permaneçam acima de 50 pontos, indicando uma perspectiva positiva, mas mais cautelosa. A única expectativa que apresentou aumento foi a de exportações, com o índice subindo 0,9 ponto, para 51,5 pontos, o que demonstra um aumento no otimismo dos empresários quanto ao comércio exterior.

Ainda conforme a publicação, a intenção de investimento da indústria permaneceu elevada, com o índice de intenção de investimento em 58,8 pontos em dezembro de 2024, praticamente estável em relação ao mês anterior. Esse patamar é significativamente superior à média histórica de 52,2 pontos, indicando que, apesar da moderação nas expectativas, as empresas continuam comprometidas com investimentos em 2025. A sondagem industrial revela um panorama de cautela, mas com sinais de confiança nas perspectivas de longo prazo do setor.

Perguntado sobre o estudo, José Antônio disse que as franquias de aluguel de ferramentas, por exemplo, podem se beneficiar do aumento da confiança no mercado e do crescimento nas pequenas e médias empresas, que necessitam de equipamentos para otimizar seus processos de produção sem investir em grandes aquisições de maquinários. “A tendência de recuperação do nível de estoques e a manutenção de uma produção controlada podem indicar um movimento no qual a demanda por certos produtos e serviços pode ser mais previsível, criando um ambiente favorável para os investidores que desejam entender como comprar uma franquia e, assim, expandir suas operações de maneira mais estratégica. Isso ocorre em um momento em que o setor industrial, embora desacelerando, ainda apresenta sinais de fortalecimento e recuperação, o que abre espaço para modelos de negócios flexíveis, como as franquias”.

