Obras em Steel Frame exigem planejamento e precisão técnica

O Steel Frame vem ganhando cada vez mais espaço no mercado por oferecer diversas vantagens como rapidez na execução e sustentabilidade. No entanto, questões como segurança e durabilidade da obra dependem diretamente do rigor na aplicação de requisitos técnicos, desde a fase inicial do projeto até a sua conclusão.

Construir com Steel Frame exige planejamento minucioso e a expertise de um engenheiro experiente neste sistema. É ele o responsável por projetar e calcular a estrutura, garantindo que ela suporte todas as cargas previstas ao longo da sua vida útil. Este cálculo inclui desde as ancoragens definitivas até a verificação da rigidez global da construção, assegurando a estabilidade da edificação.

Fundamentos sólidos, estrutura resistente

"Assim como em qualquer construção, o dimensionamento da fundação é crucial. Em obras com Steel Frame, essa etapa deve seguir rigorosamente o regulamento de estruturas de concreto. Além disso, a qualidade dos perfis de aço utilizados é fundamental. O material deve possuir resistência e galvanização adequadas para garantir a durabilidade necessária, levando em consideração as condições climáticas e as cargas específicas do projeto", destaca André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil.

Conexões precisas, qualidade constante

"As ligações entre os perfis de aço são pontos críticos da estrutura e devem ser verificadas e especificadas pelo engenheiro responsável. Esse acompanhamento constante garante a integridade estrutural da obra e evita problemas futuros", complementa Rossi.

