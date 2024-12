O protetor solar é indispensável em qualquer época do ano, mas durante o verão sua importância se intensifica, especialmente para quem pratica esportes ao ar livre. Pensando nisso, a Avène, marca dos Laboratórios Pierre Fabre, apoiadora oficial da?Confederação Brasileira de Vela, promoveu, no dia 13 de dezembro, uma ação especial na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Durante o evento, foi oferecida uma aula para mais de 50 crianças de escolas públicas do Rio que participam do projeto Velejando para o Futuro da CBVela, sobre a importância da proteção solar desde a infância.

A iniciativa ocorreu nas instalações externas da?CBVela, na Marina da Glória, e incluiu um bate-papo educativo sobre fotoproteção com a médica dermatologista membro da SBD, Dra. Marcele Trindade, que respondeu dúvidas dos participantes e deu dicas de proteção. Durante a conversa, foram abordados temas como: uso diário do protetor solar e os efeitos nocivos que o sol sem proteção pode gerar na pele. Além disso, a doutora explicou aos pequenos como eles podem identificar os sinais dos danos do sol na pele, como podem se proteger durante a prática esportiva, e como podem ser disseminadores entre os familiares e amigos sobre a importância de proteger a pele.

A ação faz parte da parceria entre a CBVela e a Avène, que, há um ano, promove a união entre esporte, saúde e sustentabilidade. "Como apoiadora oficial da CBVela, Avène reforça seu compromisso com a proteção da pele e do meio ambiente. Sabemos da importância do cuidado com a pele desde a infância e essa ação foi uma grande oportunidade de conscientização, já que essa turminha está começando na prática de esportes ao livre e estão expostos ao sol”, destacou o gerente de categoria Solar de Avène, Caio Cernigoi.

“O Velejando para o Futuro é um projeto muito especial para a CBVela, não apenas por introduzir os jovens ao mundo náutico, mas também por abordar diversas áreas que são fundamentais na vida, como a importância dos cuidados com a saúde e com o meio ambiente. Neste sentido, o encontro foi incrível e reforça o nosso desejo constante de ter marcas parceiras que compartilhem dos nossos valores. Estamos felizes e gratos por tudo que construímos ao lado da Avène neste último ano”, destacou Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da CBVela.

Desde 2015, a Avène lidera a iniciativa global 'Skin Protect Ocean Respect', voltada para o desenvolvimento de protetores solares reef safe, que protegem tanto a pele quanto os oceanos. Com fórmulas biodegradáveis e ingredientes cuidadosamente selecionados, a marca busca reduzir o impacto ambiental dos protetores solares sobre a fauna e a flora marinhas, especialmente nos corais.

Website: https://www.pierre-fabre.com/pt-br