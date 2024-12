SPAR Brasil abre mais de 150 vagas em todo o Brasil

A SPAR Brasil, uma das duas principais empresas de merchandising de varejo do país, com presença em todo o território nacional, anuncia a abertura de mais de 150 vagas em todo o Brasil. Em média, são de 40 a 50 vagas por região em diversos níveis operacionais, com destaque para São Paulo, que tem diversas oportunidades espalhadas pelo estado.

As vagas são para promotor de vendas e para se inscrever, o candidato deve acessar o banco de talentos da marca neste site.

Atuando no segmento de Trade Marketing, por meio de táticas de merchandising e inteligência de dados, a SPAR Brasil apoia fabricantes na venda de seus produtos ao consumidor final em lojas do varejo brasileiro. Para oferecer soluções de Trade Marketing em mais de 60 mil lojas, é necessário um grande contingente de pessoas. Atualmente, a companhia gera 7.000 empregos diretos e deve aumentar esse número até o final do ano.

Comprometimento com a diversidade e segurança das mulheres

Reforçando seu compromisso como marca empregadora, a SPAR Brasil fortaleceu a segurança de colaboradoras com a implementação de um comitê de ética que visa tratar temas sensíveis e acolher mulheres em qualquer tipo de situação de vulnerabilidade, dentro e fora da empresa. Por meio de um canal de denúncias, é possível ainda coletar e tratar casos que envolvam qualquer funcionário que precise de apoio. Além disso, a companhia promove campanhas constantes que possuem o enfoque em orientar os trabalhadores acerca da importância da igualdade de gênero e aborda assuntos como discriminação e representatividade.

“Na SPAR Brasil o espaço de mulheres e pessoas de diferentes gêneros são igualmente representados e valorizados.?Isto inclui homens, mulheres, pessoas transgênero e não binárias, entre outros. Além disso, acreditamos que um ambiente diverso tende a ser muito mais criativo, inovador e produtivo, por isso temos projetos e iniciativas que visam reforçar a presença feminina em nossos times”, comenta Bruna Lourenço, Customer Experience Manager da corporação.

Recentemente, a SPAR Brasil acrescentou mais uma certificação ao seu portfólio ao adquirir a LVCM (Espaço Livre de Violência contra a Mulher) destinada a empresas que adotam código de ética, política de igualdade de gênero e ações que combatem a violência contra mulher.



Para receber a certificação, a empresa passou por avaliações que garantiram o desenvolvimento constante de práticas conscientes e responsáveis que garantem a integridade e segurança das mulheres em seu ambiente corporativo.