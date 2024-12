Empresas de logística investem em gestão de riscos

Os meses de novembro e dezembro são tradicionalmente períodos de alta nas vendas do varejo eletrônico motivados por eventos como Black Friday e Natal. A pesquisa da Meta, “Expectativas da Temporada de Compras 2023”, desenvolvida em parceria com a Offerwise, revelou que 89% dos consumidores brasileiros planejavam fazer compras no intervalo entre a Black Friday e o Natal. E as compras on-line seguem na preferência dos brasileiros. De acordo com análise da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o faturamento do e-commerce brasileiro entre 2019 e 2022 cresceu 225%.

Toda esta movimentação no comércio eletrônico cria um maior volume de entregas com reflexos na operação das empresas de logística que precisam estar preparadas para manter a qualidade. Isto envolve investimentos em treinamento de motoristas, tecnologias de automação da triagem de encomendas e planos de gerenciamento de riscos.

Caminhando nesta direção, a multinacional de serviços logísticos J&T Express Brasil aposta em uma combinação de medidas preventivas visando proteger vidas, cargas e patrimônios, investimento em tecnologia e aumento de equipes. Neste ano, 300 temporários se somaram à operação normal, além de ajustes em turnos de trabalho e rotas e implementação de um programa de incentivo para motoristas.

“Queremos entregar uma experiência positiva e confiável para clientes e consumidores, mesmo em períodos de alta demanda”, reforça o especialista Leandro Ramos, coordenador de Gerenciamento de Risco da J&T. Entre as medidas adotadas, a empresa conta com vigilância 24 horas por meio de câmeras e controle de acesso rigoroso, utilizando biometria, barreiras físicas e guaritas blindadas. Além disso, monitora suas operações com sistemas de torre de controle e rastreamento em tempo real, telemetria veicular e sensores de fadiga, garantindo o acompanhamento contínuo de veículos e cargas por meio de comunicação via GPRS e satélite.

Outro diferencial é o uso de um sistema de CFTV integrado a uma central de monitoramento ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que reforça a segurança e reduz riscos operacionais. Em conformidade com a legislação, a J&T também conta com apólices de seguros específicas para proteger as cargas durante o transporte. Entre elas estão o RCTR-C, que cobre danos causados por acidentes rodoviários; o RC-DC, que protege contra roubo e furto; e o RCV, que oferece cobertura para danos a terceiros causados por veículos da empresa.

A segurança operacional é complementada por treinamentos regulares para motoristas e funcionários, garantindo a correta aplicação das normas e o uso adequado de equipamentos e recursos operacionais.

Neste ano, a empresa também investiu em uma tecnologia de ponta para otimizar a triagem de encomendas. O sorting center de Barueri (SP) serviu de modelo para a implantação em outras três regiões - São João de Meriti (RJ), Feira de Santana (BA) e Contagem (MG). Com este processo mais otimizado, a empresa ampliou a capacidade operacional em 32%, podendo processar até 1,85 milhão de encomendas diariamente.

Um dos indicadores de que os investimentos dão resultado é as avaliações dos consumidores. A plataforma Reclame Aqui é acompanhada de perto e, em 2023, a J&T Express conquistou o Selo RA1000 do Reclame Aqui, consolidando sua reputação no pós-venda. A empresa também foi indicada ao Prêmio Reclame Aqui 2024, após alcançar uma nota de 8.2, considerada “ótima” na plataforma.

“Estar entre os indicados do Prêmio Reclame Aqui indica a satisfação dos clientes da J&T, uma vez que conquistamos avaliações consideradas ótimas em uma ferramenta em que os consumidores revelam suas insatisfações”, afirma Christiane Caggiano, gerente de Atendimento ao Cliente da J&T Express Brasil.

Website: https://www.jtexpress.com.br/