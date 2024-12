Brasil reassume posição entre as dez maiores economias de TI

De acordo com dados da International Data Corporation (IDC), analisados pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), o Brasil superou a Coreia do Sul e a Itália, reassumindo seu lugar entre as dez maiores economias globais do mercado de tecnologia, com um total de US$ 50 bilhões em investimentos.

A pesquisa também revelou que o Brasil manteve uma participação de 1,6% nos investimentos globais em tecnologia e concentrou 37,2% dos recursos destinados à América Latina, superando os 36,5% registrados anteriormente. O país também lidera na América Latina, onde os investimentos somaram US$ 134 bilhões, superando os US$ 124 bilhões registrados em 2022.

Para Cristina Boner, empresária e profissional da área de tecnologia, o setor de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil vive um período de grande potencial, com um crescimento significativo impulsionado pela adoção da transformação digital em diferentes áreas. “O país é um polo estratégico para outsourcing, startups e inovações tecnológicas, além de estar se destacando na produção de soluções locais e exportação de serviços digitais”, explica.

A profissional vê os números levantados pela ABES como um reflexo do potencial do Brasil como protagonista no cenário tecnológico global. Ela reforça que o país se destaca por sua capacidade de inovação, especialmente em fintechs, agritechs e healthtechs, além de contar com um mercado consumidor amplo e digitalmente engajado.

Porém, a profissional ressalta que ainda existem desafios como a escassez de profissionais qualificados e a necessidade de maior investimento em infraestrutura tecnológica e educação para acompanhar a demanda e expandir essa posição global.

Tendências do mercado de TI para 2025

Até 2027, a expectativa é de um crescimento de 67% na adoção de soluções de inteligência artificial (IA), incluindo a inteligência artificial generativa (GenAI), conforme aponta outro estudo da ABES.

Em uma previsão mais curta, Cristina analisa que até 2025 sete tendências de tecnologia irão ganhar mais força, sendo elas: inteligência artificial (IA), computação em nuvem, cibersegurança, internet das coisas (IoT), 5G e conectividade, realidade estendida (XR), blockchain e criptografia avançada. Dentro da IA, a especialista destaca algumas tendências, como IA generativa, chatbots avançados, personalização de experiências, veículos autônomos e diagnósticos médicos.

Com o crescimento da demanda por especialistas em diversas áreas de tecnologia da informação, os profissionais desse setor vão estar entre os mais requisitados no Brasil em 2025, de acordo com a pesquisa Guia Salarial 2025 da Robert Half, divulgada pelo G1.

Frente a todas as expectativas e tendências de avanço da tecnologia no Brasil e no mundo, Cristina ressalta a necessidade de uma governança responsável. “À medida que IA e outras tecnologias evoluem, questões como ética, privacidade de dados e impacto ambiental devem ser endereçadas. Além disso, a democratização do acesso à tecnologia será crucial para reduzir desigualdades e maximizar o impacto positivo dessas inovações. Programas de inclusão digital, parcerias público-privadas e incentivo ao empreendedorismo tecnológico serão fundamentais para moldar o futuro do setor”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: Cristina Boner (@cristina.boner) | Cristina Boner | LinkedIn





Website: https://www.linkedin.com/in/cristina-boner-19646694/