Cresce demanda por serviços de assessoria esportiva

O mercado global de consultoria esportiva movimentou US$8,79 bilhões em 2024 e deve alcançar US$40,43 bilhões até 2032, registrando um crescimento médio anual de 21,02%, segundo projeções do Business Research Insights. O segmento, que abrange serviços voltados para organizações, equipes e atletas, profissionais ou amadores, engloba áreas como análise de desempenho, marketing esportivo, psicologia aplicada ao esporte, prevenção e tratamento de lesões, além de nutrição voltada à performance.

No Brasil, a demanda por assessoria esportiva personalizada tem crescido. De acordo com dados da Plataforma Treino Online, a corrida de rua lidera as modalidades que mais utilizam serviços de assessoria, com 87,8%, seguida por musculação (52,2%), ciclismo (32,2%) e natação (26,7%). O levantamento também aponta que 25,6% dos profissionais atende entre 50 e 100 alunos, enquanto 14,4% chegam a gerenciar até 200 clientes.

Diante desse cenário, profissionais da área têm diversificado suas estratégias para atender às novas demandas do mercado. Ex-técnico da Seleção Brasileira de Muay Thai, o educador físico Diego Vasconcellos é um exemplo dessa adaptação. Ele oferece treinos personalizados de artes marciais em residências e condomínios de alto padrão em Porto Alegre. "Muitas pessoas preferem treinar com um serviço adaptado à sua rotina e necessidades específicas", destaca Vasconcellos.

O treinador trabalha também com famílias inteiras que buscam saúde e qualidade de vida em conjunto. "Os treinos personalizados permitem que pais, filhos e até idosos pratiquem atividade física no mesmo ambiente, respeitando os limites individuais", explica. Vasconcellos ressalta ainda a evolução das academias dos condomínios. “Esses ambientes estão tão sofisticados que não é mais preciso sair do condomínio para ter acesso aos melhores equipamentos de treino”, comenta.

Com a evolução da indústria esportiva e a crescente busca por serviços personalizados, a tendência é que o mercado de consultoria esportiva continue sua expansão global. De acordo com o Business Research Insights, lançamentos como plataformas de análise esportiva alimentadas por inteligência artificial (IA), ferramentas de realidade virtual (VR) e sistemas avançados de monitoramento de atletas devem impulsionar o setor nos próximos anos.

Website: https://www.businessresearchinsights.com/pt/market-reports/sports-consulting-market-104633