A Fundação Cultural Latin GRAMMY® anunciou que a Warner Music Latina patrocinará sua Bolsa de Estudo Prodígio para um diploma de bacharel na Berklee College of Music começando no semestre do outono de 2025 para cobrir as mensalidades, hospedagem e alimentação, além dos serviços complementares oferecidos pela Fundação. A Warner Music Latina, uma potência da música latina com um legado de descoberta e desenvolvimento de artistas inovadores em todos os gêneros, traz para essa parceria sua experiência líder no setor e seu profundo compromisso com o desenvolvimento de talentos emergentes. É a primeira vez, em uma década de história da bolsa, que ela será patrocinada por uma gravadora.

“Essa parceria incorpora um dos nossos valores fundamentais: cultivar o potencial intelectual e artístico, removendo as barreiras que muitas vezes impedem que músicos excepcionais tornem realidade sua visão. Por meio do apoio educacional estratégico, não estamos investindo apenas em carreiras individuais, mas no cenário cultural mais amplo da inovação musical”, disse Alejandro Duque, presidente da Warner Music Latin America. Roberto Andrade, diretor administrativo da Warner Music Latina, acrescentou: “Na Warner Music Latina, temos orgulho de apoiar jovens talentos por meio dessa bolsa de estudo. Ao capacitar aspirantes a músicos, estamos investindo nas vozes que moldarão a trilha sonora de amanhã. Isso é mais do que uma oportunidade — é um compromisso com a criatividade, o talento e o futuro da música.”

“O apoio de nossos doadores torna realidade a missão de oferecer oportunidades educacionais que promovam a música latina e seu patrimônio”, disse Raquel "Rocky" Egusquiza, diretora executiva da Fundação Cultural Latin GRAMMY. “Somos gratosàWarner Music Latina, Frost School of Music, Gibson Gives eàGil Family Foundation por oferecerem bolsas que proporcionam oportunidades a criadores aspirantes de música latina que necessitam de auxílio financeiro para realizar seus sonhos.”

Além disso, diversas bolsas estão disponíveis para estudantes de música entre 17 e 25 anos, com paixão pela música latina e limitações financeiras:

Duas (2) Bolsas Talento para Matrícula de até US$ 120 mil serão concedidas a estudantes para cobrir custos com mensalidade e serviços complementares a partir do outono de 2025 na universidade de sua escolha, conforme descrito a seguir:

Frost School of Music na Universidade de Miami concederá uma bolsa a um estudante interessado em programas de música, no valor de US$ 120 mil, incluindo serviços complementares ao longo de quatro anos. Compartilhando a missão de moldar o futuro da música e transformar vidas, a parceria entre a Frost School e a Fundação Cultural Latin GRAMMY é um marco significativo. Recentemente, a escola sediou a celebração dos 10 anos da Fundação no novo Knight Center for Music Innovation, em seu campus de Miami.

Gil Family Foundation oferecerá uma bolsa de até US$ 120 mil para mensalidade e serviços complementares para um estudante cursar a instituição de música de sua escolha.

Além disso, outras Bolsas Assistência para Matrícula no valor de até US$ 12.500 cada, cobrindo mensalidade e serviços complementares por um ano, serão concedidas a estudantes que estiverem cursando ou que cursarão qualquer instituição de música de sua escolha.

Gibson Gives, a divisão filantrópica da marca americana de instrumentos Gibson, oferecerá três (3) bolsas de até US$ 12.500 cada, cobrindo mensalidade e serviços complementares, a estudantes que estudem guitarra como instrumento principal, em qualquer instituição de música de sua escolha. Este é um prêmio único que cobrirá a matrícula, serviços complementares e inclui o presente de uma guitarra Gibson.

A Fundação Cultural Latin GRAMMY está aceitando inscrições para TODAS as bolsas de estudode 2025 de 20 de dezembro de 2024 até 10 de abril de 2025, às 23h59 (hora da costa leste dos EUA). Clique aquipara revisar as diretrizes para 2025 e se inscrever. Para se inscrever você irá precisar apresentar dois vídeos de audição, duas cartas de recomendação, duas redações e uma carta de aceitação de uma universidade credenciada. Os materiais podem ser enviados em inglês, espanhol ou português.

Até o momento, a Fundação Cultural Latin GRAMMY concedeu 427 bolsas de estudo, investindo mais de US$ 10 milhões na última década. A Bolsa de Estudo Prodígio foi criada há uma década e tem sido copatrocinada por criadores icônicos da música latina, incluindo Sebastián Yatra (2024), Nicky Jam (2023), Sofia Carson (2022), Juanes (2021), Julio Iglesias (2020), Emilio e Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016)e Enrique Iglesias (2015).

Para mais informações e as últimas notícias, visite o site oficial da Fundação Cultural Latin GRAMMY: www.latingrammyculturalfoundation.org

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma organização filantrópica 501(c)(3) criada por A Academia Latina da Gravação™ em 2014 com a visão de se tornar uma divulgadora global da educação musical e de empoderar as comunidades por meio da música e da cultura latinas. Em 2024, a Fundação celebrou seu 10º aniversário, que está sendo comemorado ao longo do ano. Durante a última década, a Fundação cultivou a próxima geração de criadores de música latina, oferecendo oportunidades educacionais por meio de bolsas de estudo, programas educacionais e subvenções que promovem a música latina e celebram seu rico patrimônio cultural. Até o momento, a Fundação doou mais de US$ 10 milhões de dólares com o apoio dos membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para obter mais informações ou fazer uma doação, acesse latingrammyculturalfoundation.org ou nossa página no Facebook. Siga-nos também em @latingrammyfdn no X e no Instagram, e em Fundação Cultural Latin GRAMMY no Facebook e LinkedIn.

