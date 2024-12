Brasileiros intensificam investimentos na Flórida

Empresas e investidores brasileiros estão cada vez mais voltados para a Flórida, atraídos por oportunidades que muitas vezes são escassas no Brasil. De acordo com um relatório da SelectFlorida, organização de comércio do estado, o Brasil é o segundo maior investidor latino-americano na região. Atualmente, mais de 100 empresas brasileiras mantêm operações no chamado “estado do Sol”.

O setor imobiliário é o principal alvo desses investimentos. Segundo a Associação Nacional de Corretores de Imóveis dos EUA, brasileiros ocupam o terceiro lugar entre os estrangeiros que mais adquiriram imóveis residenciais na Flórida em 2023, subindo uma posição em relação a 2022. Os dados revelam ainda que 42% desses compradores utilizam os imóveis para aluguel por temporada, enquanto 39% buscam retorno com aluguel de longo prazo e 19% compram para residir.

O crescente interesse em mercados internacionais vem impulsionando o desenvolvimento de empresas como a Opus Finance, uma startup que tem como objetivo facilitar a expansão global de empresas e investidores brasileiros, enfrentando desafios como o acesso a crédito no exterior e o cumprimento de regulamentações internacionais, com foco especial nos Estados Unidos. Entre os sócios está Luiz Felipe Attié, advogado especialista em regulamentações relacionadas a meios de pagamento, com experiência assessorando grandes companhias como a PayPal Brasil.

Com uma abordagem personalizada em questões regulatórias, a empresa trabalha com oportunidades de investimento, especialmente no setor imobiliário, onde condições de crédito são fundamentais para aquisições e projetos de grande escala. “O número de brasileiros nos EUA vem crescendo, mas as dificuldades iniciais são sempre as mesmas: entender as regras locais e conseguir crédito”, afirma Attié.

Segundo o advogado, o dólar forte é um atrativo fundamental para os investidores brasileiros. “Diversificar investimentos no mercado americano, especialmente na Flórida, tornou-se uma escolha recorrente para os brasileiros. Embora as taxas de juros nos EUA sejam menores, os investimentos oferecem retornos mais estáveis em comparação com o Brasil, onde os juros mais altos geram rendimentos maiores, mas acabam comprometidos pela desvalorização do real frente ao dólar”, explica.

Ele também reforça que o Brasil não enfrenta embargos ou restrições para abrir empresas nos EUA, desde que as exigências legais sejam atendidas. “Os EUA são altamente receptivos a investimentos estrangeiros”, completa.

Dados do relatório “Perfil de Transações Residenciais Internacionais de 2023 na Flórida” mostram que o estado é o principal destino para mais da metade dos investidores brasileiros no mercado imobiliário americano. Além disso, o crescimento do valor dos imóveis na Flórida deve chegar a 2,9% este ano, acima da média nacional. “A perspectiva de longo prazo para o mercado imobiliário na Flórida é sólida, o que faz desse investimento uma decisão estratégica”, conclui Attié.

Com uma comunidade brasileira estimada em 590 mil pessoas, clima agradável e uma economia vibrante, a Flórida continua consolidando sua posição como a "segunda casa" de muitos brasileiros, sejam eles empreendedores ou investidores.

