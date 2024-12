A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, está compartilhando aprimoramentos significantesàsua plataforma através de parcerias estratégicas para aprimorar o processo de criação de conteúdo em vídeo, distribuição e monetização. Como parte do objetivo de ajudar os clientes a construir pilhas de tecnologia de marketing mais coesas e fáceis de empregar, a Brightcove tem integrado recursos de empresas como a Acquia, proporcionando benefícios adicionais aos clientes.

"À medida que construímos parcerias estratégicas com fornecedores importantes, buscamos constantemente maneiras de ajudar nossos clientes a alcançar suas metas empresariais. Com os parceiros certos, possibilitamos aos profissionais de marketing potencializar completamente seu conteúdo e obter mais valor dele", afirmou David Beck, diretor operacional da Brightcove. "A integração ininterrupta dos pontos fortes dos nossos parceiros, como os recursos de gestão de ativos digitais da Acquia, na plataforma da Brightcove faz com que seja mais fácil para nossos clientes capturar, empregar e medir vídeos para entregar conteúdo atraente que gera engajamento e negócios dentro de uma única plataforma".

A relação com a Acquia faz parte de uma iniciativa mais ampla para co-vender e co-comercializar soluções integradas que impulsionam sucesso mútuo do cliente. Através dessa parceria, por exemplo, a Brightcove conseguiu aumentar sua base de clientes empresariais em vários setores, incluindo serviços financeiros, saúde, viagem e turismo, e tecnologia, bem como solidificar a notável fortaleza da Brightcove com as empresas de mídia. Essas colaborações garantem integração ininterrupta das tecnologias, reunindo várias pilhas tecnológicas para criar uma experiência coesa ao cliente. Com o poder dos recursos da Brightcove integrados com a gestão de ativos digitais (DAM, digital asset management) da Acquia e o sistema de gestão de conteúdo (CMS) Drupal, os integradores de sistemas e as agências parceiras agora têm uma solução de vídeo poderosa para adicionar a essas práticas na plataforma de experiência digital (DXP, digital experience), especialmente para clientes que fazem do vídeo uma parte crítica da sua estratégia digital.

A parceria com a Acquia fornece aos clientes recursos integrados de DAM e CMS

A integração da Brightcove com a gestão de ativos digitais (DAM, digital asset management) da Acquia centraliza o armazenamento e a gestão de imagens, vídeos e documentos, melhorando as velocidades de emprego de conteúdo em até 40%. As extensivas APIs da Brightcove ainda ampliam o alcance dos recursos da Acquia, incluindo o Brightcove Video Connect para o Drupal. Com esse plugin, os clientes podem gerenciar perfeitamente o vídeo e reprodutores da Brightcove no seu site Drupal a partir de uma única interface. Juntas, a Brightcove e a Acquia permitem uma distribuição mais ampla das experiências com vídeos interativos que aumentam o engajamento do espectador, bem como insights abrangentes do vídeo que apoiam as decisões informadas por dados para otimizar os resultados de marketing. Entre os clientes que atualmente se beneficiam da integração da Acquia e da Brightcove estão serviços profissionais e financeiros, e organizações sem fins lucrativos, manufatureiras, de saúde e de tecnologia.

"Nossa meta é garantir que os clientes consigam concretizar totalmente o valor do seu conteúdo, em todas as suas formas, e o vídeo é um dos meios mais eficazes para impulsionar visibilidade de mercado, gerar leads e converter clientes", afirmou Jake Athey, vice-presidente de vendas e entrada no mercado, DAM e PIM (gestão de informação de produtos) da Acquia. "Nossa parceria com a Brightcove faz com que seja mais fácil para as organizações expandir seu uso dessa parte essencial de qualquer estratégia de marketing. Para o desenvolvimento de campanhas, a integração da nossa DAM com a Brightcove capacita as equipes a criar ativos em vídeo com mais facilidade, organizá-los com mais precisão e encontrá-los com mais rapidez. Os profissionais de marketing podem, então, ativar perfeitamente esses ativos usando a integração da Brightcove com o CMS Drupal, criando um ambiente comum para adicionar e gerenciar conteúdo por vídeo nas experiências digitais em toda a jornada do cliente".

Como um ponto vital de conexão entre os recursos de back-end, como a DAM, e os recursos de experiência do usuário no front-end, a Brightcove atende às necessidades de vídeo dos clientes em qualquer indústria. Juntos, esses recursos se integram em uma pilha coesa de tecnologia de marketing que ajuda as empresas a alcançar suas metas de negócios através do engajamento nos vídeos.

Para mais informações sobre a Brightcove e sua parceria com a Acquia e outros fornecedores de tecnologia, acesse Marketplace.Brightcove.com.

Sobre a Acquia

A Acquia capacita inovadores digitais ambiciosos a criar experiências digitais mais produtivas e sem atritos que fazem a diferença para seus clientes, funcionários e comunidades. Fornecemos a plataforma aberta de experiência digital (DXP, digital experience) líder no mundo, construída em código aberto Drupal, como parte do nosso compromisso de moldar um futuro digital que seja seguro, acessível e disponível a todos. Com a DXP da Acquia, você consegue desbloquear o potencial dos dados e do conteúdo dos seus clientes, acelerando o tempo de lançamento no mercado e aumentando o engajamento, a conversão e a receita. Saiba mais em https://acquia.com.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções tecnológicas de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para construir uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade inigualável, estamos sempre ampliando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads e YouTube. Acesse Brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241218600720/pt/

Mídia:

press@brightcove.com