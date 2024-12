Medartis inaugura filial em Porto Alegre

A Medartis, empresa de dispositivos médicos suíça reconhecida globalmente por soluções em cirurgia ortopédica e craniomaxilofacial, inaugurou uma filial em Porto Alegre, marcando um importante passo estratégico para expandir sua atuação no mercado brasileiro.

A escolha pela capital gaúcha foi motivada pelo potencial de sua rede de saúde, que inclui diversos hospitais e cirurgiões. Com a nova unidade, a Medartis atenderá diretamente às demandas regionais, com os produtos e suporte técnico.

Com a filial, a Medartis contribuirá para que os cirurgiões possam oferecer o melhor tratamento aos pacientes e, com isso, reduzir o tempo de recuperação e mobilidade pós-cirurgia. “A chegada a Porto Alegre é um marco importante. Estamos muito felizes em poder oferecer nossos produtos e soluções para a cidade e região. É um mercado significativo, com profissionais experientes que poderão contar com a Medartis a partir de agora”, destaca Marcos Sylvestre, General Manager da Medartis Brasil.

Impacto regional e benefícios diretos

A nova filial oferecerá um portfólio especializado em extremidades, voltado tanto para fraturas ortopédicas como cirurgias corretivas e deformidades de mão, punho, pé, cotovelo e, em breve, clavícula.

“Um dia após a inauguração da nossa filial em Porto Alegre, tivemos a alegria de participar da primeira cirurgia da Medartis (diretamente) no Sul. O caso foi conduzido pelo Dr. Lauro Machado Neto, Ortopedista Pediátrico, que tratou uma fratura no maléolo lateral em uma paciente adolescente utilizando o parafuso canulado 4.0, de alta compressão”, completa Sylvestre.

Os médicos da região poderão contar com programas de treinamento e capacitação em parceria com o Instituto IBRA. A nova unidade busca responder às lacunas identificadas no mercado sulista, trazendo soluções de alta tecnologia e precisão, adaptadas às demandas específicas do mercado local.

"A expectativa da Medartis é consolidar-se como referência em tratamentos cirúrgicos na região Sul, ampliando sua presença e portfólio conforme a demanda local. Novos produtos estão previstos para lançamento nos próximos meses, reforçando o compromisso da empresa com a excelência e inovação. Com a inauguração, Porto Alegre se torna um centro estratégico para a expansão da Medartis, unindo tecnologia, capacitação e atendimento médico-hospitalar de qualidade para transformar a experiência de cirurgiões e pacientes na região", afirma Sylvestre.

Website: https://www.instagram.com/medartisbrasil/