Cresce aceitação por cabelos naturais no Brasil

No cenário brasileiro, o mercado de produtos capilares reflete a diversidade e as características únicas dos consumidores. Segundo dados da Euromonitor International, as vendas de produtos de higiene e beleza no país totalizaram R$ 156,5 bilhões em 2023, com crescimento de 12,7%, evidenciando a relevância dos cuidados capilares no cotidiano das pessoas. Além disso, muitos brasileiros buscam produtos específicos para atender às necessidades de seus fios, especialmente os de cabelos crespos, cacheados e ondulados.

Esse dado reflete um movimento contínuo de aceitação dos fios naturais e a crescente demanda por produtos que respeitem a individualidade de cada consumidor. De acordo com dados do Instituto Beleza Natural, em parceria com a Universidade de Brasília, 70% dos brasileiros têm cabelos cacheados e, em 2017, de acordo com outra pesquisa, realizada pelo Google BrandLab, a busca de cabelos cacheados na plataforma foi maior do que a de cabelos lisos. Os dados mostraram um crescimento de 232%, para cabelos cacheados, e de 309%, para cabelos afros

E isso porque o reconhecimento da pluralidade capilar e a valorização da identidade são elementos essenciais para o aumento da autoestima, especialmente para aqueles que historicamente enfrentaram desafios para encontrar produtos adequados aos seus tipos de cabelo. Em resposta a essa busca, marcas como Skala Cosméticos promovem a autoestima e o orgulho da beleza natural, afim de democratizar o acesso à beleza e acreditando que o cuidado e o bem-estar são direitos de todos, independentemente do tipo de cabelo, da renda ou da localização.

As companhias do setor ainda tem buscado investir em pesquisas e no desenvolvimento de fórmulas que incorporam ativos e essências alinhados com as tendências globais. Para Bruna Veneziano, Diretora de Marketing de Skala Cosméticos, ''o mercado de beleza brasileiro se destaca por consumidores que buscam cada vez mais ingredientes naturais e específicos, como óleos vegetais, manteigas e extratos que promovem hidratação e nutrição adequadas para cada tipo de fio''. Esses ativos não apenas garantem que os cabelos fiquem saudáveis, mas também respeitam a textura e a estrutura naturais, incentivando o consumidor a explorar a beleza dos próprios fios e, assim, fortalecer sua autoestima.

