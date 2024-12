A Egress, uma empresa KnowBe4, a primeira fornecedora de segurança de e-mail adaptável habilitada para IA, anunciou hoje que foi reconhecida como líder no Quadrante Mágico do Gartner de 2024 para Plataformas de Segurança de E-mail. A Egress foi reconhecida por sua capacidade de execução e integridade de visão neste relatório.

Vemos que o recente aumento da tecnologia avançada para lidar com ataques sofisticados de phishing de entrada e violações de dados de saída orientadas por comportamento impulsionou uma inovação significativa na segurança de e-mail.

A Egress tem orgulho de ser líder no primeiro Quadrante Mágico para Plataformas de Segurança de E-mail. Acreditamos que a Egress arquitetou uma plataforma adaptável habilitada para IA para detectar todo o espectro de ameaças de entrada e saída. A Egress acredita que somos reconhecidos por causa de nossa:

Detecção avançada habilitada por IA para mitigar todo o espectro de ameaças

Compreensão holística do risco humano gerada por meio de análise comportamental profunda por usuário e inteligência contra ameaças, usada para fornecer segurança personalizada no ponto de risco

Oferecer a primeira arquitetura de segurança adaptável para e-mail na nuvem

Fornecimento de treinamento contínuo baseado em comportamento por meio de estímulos em tempo real

O posicionamento da Egress no Quadrante Mágico segue sua aquisição no início deste ano pela KnowBe4, a plataforma de cibersegurança de renome mundial que aborda de forma abrangente o gerenciamento de riscos humanos. Juntas, a Egress e a KnowBe4 oferecem aos clientes uma integração perfeita que aproveita a inteligência de ameaças de e-mail para automatizar o treinamento personalizado e as simulações de phishing com base em ameaças de cibersegurança em tempo real. Com a aquisição da Egress, a KnowBe4 fornecerá uma única plataforma de gerenciamento de risco humano adaptável e alimentada por IA.

Ao comentar sobre o anúncio, o CEO da Egress, Tony Pepper, declarou: “Estamos entusiasmados por sermos nomeados Líderes no Quadrante Mágico da Gartner de 2024 para Plataformas de Segurança de E-mail. O e-mail é o principal vetor de ameaças para organizações em todas as partes do mundo, e acreditamos que a Egress desempenhou um papel influente ao trazer tecnologia adaptativa habilitada por IA para o mercado, prevenindo uma gama mais ampla de ameaças e entregando resultados positivos para os clientes. Este é um momento empolgante para fazer parte do mercado de segurança de e-mails, e estou ansioso para trabalhar de perto com a equipe da KnowBe4 para ajudar nossos clientes a enfrentar de forma holística o problema do risco humano”.

Baixe uma cópia do relatório.

Gartner, Quadrante Mágico para Plataformas de Segurança de E-mail, 16 de dezembro de 2024, Max Taggett, Nikul Patel, Franz Hinner, Deepak Mishra.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem recomenda que os usuários de tecnologia escolham apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Sobre a Egress, uma empresa da KnowBe4

À medida que as ameaças persistentes avançadas continuam evoluindo, reconhecemos que as pessoas representam o maior risco para a segurança das organizações e são mais vulneráveis ao usar e-mail.

A Egress é a única plataforma de segurança de e-mail em nuvem que avalia continuamente o risco humano e adapta dinamicamente os controles de políticas, preparando os clientes para se defenderem contra ataques de phishing avançados e vazamentos de dados de saída antes que eles aconteçam. Aproveitando o aprendizado de máquina contextual e redes neurais, com integração perfeita usando arquitetura de API nativa em nuvem, a Egress fornece proteção aprimorada por e-mail, visibilidade profunda sobre o risco humano e valor imediato.

www.egress.com

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita as forças de trabalho a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações ao redor do mundo, a KnowBe4 ajuda a reforçar a cultura de segurança e a gerenciar riscos humanos. A KnowBe4 oferece uma plataforma completa de primeira categoria orientada por IA para Gestão de Riscos Humanos, criando uma camada de defesa adaptável que fortalece o comportamento do usuário contra as mais recentes ameaçasàsegurança cibernética. A plataforma HRM+ inclui módulos para treinamento de conscientização e conformidade, segurança de e-mails em nuvem, formação em tempo real, antiphishing colaborativo, agentes de defesa de IA e muito mais. Como a única plataforma de segurança mundial deste tipo, a KnowBe4 utiliza conteúdo, ferramentas e técnicas de proteção de segurança cibernética personalizados e relevantes para mobilizar forças de trabalho a se transformarem da maior superfície de ataque ao maior ativo de uma organização.

www.knowbe4.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241219153989/pt/

Para obter mais informações, entre em contato com Kathy Wattman enviando um e-mail para pr@knowbe4.com | 727-474-9950.