A Andersen Global aumenta sua capacidade na República Dominicana por meio de um acordo de colaboração com a Valumonics, uma empresa especializada em avaliação, fusões e aquisições, concepção e implementação de estratégias financeiras, planejamento patrimonial e direito empresarial.

Fundada em 2010 pelo sócio-gerente Tomás Fernández W. e com sede em Santo Domingo, a Valumonics trabalha com empresas, instituições financeiras e pessoas em uma grande variedade de indústrias, atendendo clientes tanto em mercados locais quanto internacionais.

“Nosso objetivo é oferecer aos clientes serviços independentes, multidisciplinares e integrados”, disse Tomás. “Estamos ansiosos para promover relacionamentos comerciais fortes com as empresas associadas e colaboradoras da Andersen Global e para ser um consultor estratégico para famílias e empresas líderes no mercado dominicano.”

O presidente global e CEO da Andersen Mark L. Vorsatz acrescentou: “A República Dominicana tem uma das economias de crescimento mais rápido na América Latina. Tomás traz uma vasta experiência de sua passagem pelas Big Four, liderando uma equipe que possui um forte conhecimento do mercado. Sua adição consolida nossa capacidade na República Dominicana e fortalece nossa habilidade para atender às necessidades em evolução dos clientes na região”.

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios membros legalmente separados e independentes, composta por profissionais da área tributária, jurídica e de avaliação em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pelo escritório membro dos EUA, o Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 18.000 profissionais ao redor do mundo e uma presença em mais de 500 localidades através de seus escritórios associados e empresas colaboradoras.

