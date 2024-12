Série de podcasts reúne grandes marcas para falar de Customer Experience

A ERA, empresa de soluções em comunicações unificadas, lança a série de podcasts “Era uma vez". Focados na Experiência do Cliente (CX), os episódios serão semanais e irão ao ar a partir de janeiro de 2025 pelo Youtube e Spotify, além de terem cortes em Shorts, Reels e TikTok.

A apresentação será feita por Bruno Gonçalves, profissional com carreira formada no setor de tecnologia, formado pelo Disney Institute e pela Universidade de Toronto, com passagens por multinacionais como HP, Apple, Microsoft e Alcatel, onde liderou projetos voltados à excelência.

Palestrante em eventos como HR Summit, Wow Summit e Customer Trends, que já somaram público de mais de 80 mil pessoas, Gonçalves comandará os podcasts com bate-papos junto a convidados de empresas diversas.

A lista inicial inclui Camila Santos e João Pereira, da MPD Engenharia, falando sobre experiências de CX no setor de engenharia e construção, Marcela Parise, head de Marketing e CX para Negócios Internacionais da Globo, abordando como a companhia conecta o Brasil ao mundo através da experiência do cliente, Bárbara Cezar, especialista em CX da Nissan América Latina, trazendo insights sobre fidelização e inovação no setor automotivo, e Ullices Caruso, especialista em tecnologia e CX da IBM, apresentando casos sobre personalização e inteligência artificial.

Além disso, episódios futuros incluirão profissionais de marcas como Disney, AWS e Hopi Hari, garantindo uma visão abrangente sobre desafios e soluções no universo de CX.

O "Era Uma Vez" tem como público-alvo líderes empresariais, gestores de CX, profissionais de marketing, vendas e atendimento, além de qualquer pessoa interessada em inovação e melhoria contínua. O objetivo é ir além da teoria, entregando conteúdos aplicáveis ??e tradições de especialistas atuantes junto a grandes marcas.

A programação também contará com quadros dinâmicos e interativos, como o Era Uma Ideia, com discussões sobre inovações e tendências, Pergunta Surpresa, com desafios para os convidados, Escolha Seu Próprio Final, com histórias fictícias a serem finalizadas pelo entrevistados, e ERA ou Não ERA, um jogo rápido sobre práticas e mitos de CX.

Além dos podcasts, a temática terá artigos no blog da ERA com resumos detalhados dos episódios e links para recursos complementares, newsletter mensal com os principais insights e cortes de destaques dos programas em plataformas como Reels e TikTok.

“A série é uma jornada de aprendizado e transformação. Os ouvintes terão acesso a estratégias aplicáveis, que podem ser inovadoras em diferentes contextos, histórias inspiradoras, com casos reais de empresas que são referência em CX, e dicas práticas, com insights sobre fidelidade, personalização com IA e tendências emergentes”, explica André Macedo, CMO da ERA. “Será uma fonte para profissionais que buscam inovar, melhorar suas práticas e oferecer experiências exclusivas aos seus clientes e colaboradores”, finaliza o executivo.