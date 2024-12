Full Sail irá abrir inscrições para a primeira edição do VXP 2025

Com previsão para abertura das inscrições em fevereiro, a primeira edição do Virtual Experience (VPX) 2025 está prevista para março. Ao longo de uma semana, os estudantes participarão de workshops interativos baseados em atividades a fim de explorar uma variedade de áreas dentro do mundo das indústrias criativas.

A economia criativa deve criar um milhão de novos empregos até 2030, conforme dados de um balanço realizado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI), compartilhado pela Agência de Notícias da Indústria.

O VXP é realizado pela Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos. O “Virtual Experience Intl - March 2025” é um programa on-line com 12 horas de duração, que visa conectar profissionais da área de games e alimentar o networking que permite o crescimento profissional e da indústria como um todo.

O VXP acontece ao vivo, pela plataforma Zoom, e deve mobilizar educadores da Full Sail University, seus graduados e embaixadores no Brasil. Durante a iniciativa, exclusiva da universidade para a comunidade brasileira, os participantes discutirão tendências do mercado, além de compartilhar experiências e receber dicas de quem já atua profissionalmente.

“Durante nosso VXP, você terá a chance de entender algumas dessas indústrias e colocá-las em prática criando um produto que seja relevante para você e sua carreira”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail. Até 2030, o número total de trabalhadores na área de economia criativa deve subir para 8,4 milhões, de acordo com indicativos repercutidos pela Agência de Notícias da Indústria.

“O programa [VXP] tem como público-alvo participantes com interesse em jogos, negócios e branding. Esses tópicos são gerais, mas com uma oportunidade de colocar um elemento em prática em um nível introdutório”, explica.

Como participar do programa?

O “Virtual Experience Intl - March 2025” será realizado ao vivo, não sob demanda. Como participante, o estudante precisa participar das aulas ao vivo que serão oferecidas pelo Zoom e concluir todas as tarefas sugeridas pelos instrutores, incluindo o projeto final.

Para participar, é possível fazer a inscrição por meio do site da Full Sail. Após a inscrição no programa, o interessado receberá um e-mail com seu login e senha para acessar a plataforma digital. O link para as sessões ao vivo do Zoom estará disponível na plataforma digital.

Além disso, os inscritos serão incluídos em um grupo de WhatsApp criado para dar suporte aos participantes. O link para entrar no grupo ficará disponível na plataforma digital do VXP.

Que tecnologia os participantes precisam ter para participar?

Os participantes devem ter um computador ou notebook para acessar os programas gratuitos que serão usados ??(Twine, Adobe Express/Canva, Google Docs).

Presença e certificados

Uma lista de presença será enviada para a universidade até o final do VXP. A presença será registrada apenas se o estudante participar das sessões ao vivo no Zoom usando o mesmo endereço de e-mail que usou para se registrar no projeto.

Um certificado de participação será disponibilizado por meio da plataforma digital para os participantes que concluírem todas as tarefas do programa, incluindo a apresentação do projeto final. Os participantes que não concluírem todas as tarefas não serão elegíveis para esse certificado.

Olival destaca o que o VXP é um evento que desperta, mais de perto, como são abordadas as aulas e os projetos de alunos na Full Sail, trazendo mais aderência aos interessados sobre o que pretendem investir.

“O programa é indicado para todos os estudantes que têm interesse na área criativa ou que querem investir nos estudos com a Full Sail”, explica.

Para mais informações, basta acessar: https://fs-courses.com/vxp/2025/march/intl/

Website: https://fs-courses.com/vxp/2025/march/intl/