Grupo DBS firma parceria com a marca Moto Morini

O mercado nacional de motocicletas tem celebrado um crescimento significativo durante o ano de 2024. Dados da Associação dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo), divulgados pelo Estadão, apontam que mais de 1,72 milhões de unidades devem ser produzidas até dezembro no Polo Industrial de Manaus. O número representa um crescimento de 9,3% se comparado ao ano passado.



Com o intuito de expandir a participação no mercado brasileiro de motos premium, o Grupo DBS anunciou parceria com a marca italiana Moto Morini. A meta da fabricante brasileira é produzir de 700 a mil unidades já no próximo ano, com previsão de ampliar a produção para 3 mil motocicletas em 2026. A DBS, que iniciou a produção de motos elétricas em março de 2024, vai estrear a produção de motos a combustão com a implantação de uma nova linha em sua planta no Polo Industrial de Manaus.

“A expectativa é robusta. O objetivo é consolidar a presença no segmento de luxo, capturando o potencial de crescimento do mercado premium e oferecendo produtos com diferenciais competitivos”, explica Ricardo Ducco, CPO do Grupo DBS.



Ele afirma que ambas as marcas identificaram o crescente interesse no segmento de motocicletas premium no Brasil como uma oportunidade estratégica. “Combinando a tradição da Moto Morini em design italiano com capacidade produtiva do Grupo DBS na Zona Franca de Manaus, a parceria busca atender uma demanda por motos de alta performance e qualidade, ampliando a oferta no mercado brasileiro”.



Entre os modelos que serão inicialmente fabricados pela empresa brasileira estão a X-Cape 650, versão aventureira de média cilindrada com design moderno, rodas de 19 e 17 polegadas e painel TFT com conectividade. A Seiemezzo 650, que está disponível nas versões Street (com rodas de liga-leve) e Scrambler (com rodas raiadas), ambas com motor de 650cc. Além da Calibro 700, moto com 693 cilindradas e que chega nas versões Custom e Bagger (com malas laterais).



“Essa parceria representa um marco significativo para o setor de duas rodas no Brasil, destacando a Zona Franca de Manaus como um polo estratégico para a produção industrial. Além disso, reforça o compromisso do Grupo DBS em expandir seu alcance no mercado premium”, avalia Ducco.



Na avaliação de Ducco, o mercado de motos tem um grande potencial de crescimento, o que cria um cenário otimista para a parceria com a Moto Morini alcançar resultados em curto e médio prazos.



“As expectativas da Abraciclo são de que as vendas de motos alcancem 2 milhões de unidades em 2026, o que representa um aumento de quase 18% no mercado brasileiro das duas rodas. Esse resultado mostra que o segmento de luxo tem um potencial significativo de crescimento para os próximos anos”, finaliza.



Sobre o Grupo DBS



Com mais de 20 anos de experiência no setor de veículos de mobilidade elétrica, o Grupo DBS é especialista em mobilidade e inovação, com foco na importação e montagem de veículos de duas rodas na Zona Franca de Manaus, buscando atingir, em seus processos, alta eficiência, agilidade e qualidade de alto padrão.



Com as marcas Two Dogs e Drop, o Grupo DBS visa reafirmar seu compromisso com excelência e tecnologia de ponta, buscando oferecer soluções inovadoras e confiáveis para a mobilidade.



