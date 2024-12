A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), provedora líder de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje que June Yang, ex-vice-presidente de IA em nuvem e soluções industriais do Google Cloud Inc., foi escolhida para atuar como uma diretora independente no conselho de administração da MSCI (o “conselho”), a partir de hoje.

“June é uma executiva de tecnologia diferenciada com vasta experiência em computação em nuvem, inteligência artificial e soluções orientadas para dados”, disse Henry A. Fernandez, presidente e CEO da MSCI. “No Google Cloud, ela liderou o desenvolvimento e a entrega de produtos e soluções avançadas de IA e infraestrutura de nuvem que transformaram como as empresas que utilizam tecnologia enfrentam os seus desafios. Sua compreensão sobre soluções de ponta desempenhará um papel fundamental no avanço do compromisso da MSCI com a inovação e no fornecimento de ferramentas aprimoradas para nossos clientes navegarem pelas complexidades dos mercados globais.”

“Estou muito feliz de ingressar na MSCI, uma empresa que está na vanguarda do fornecimento de dados, tecnologia e informações que levam a melhores decisões de investimentos”, disse Yang. “Estou ansiosa para colaborar com meus colegas, membros do conselho, e com a equipe de gestão para levar adiante a visão estratégica da MSCI e tirar proveito das tecnologias emergentes para criar valor sustentável para nossos clientes e acionistas.”

June Yang atuou anteriormente como vice-presidente de IA em nuvem e soluções industriais no Google Cloud Inc., de outubro de 2021 a dezembro de 2023, onde foi responsável pelo portfólio dos produtos e soluções do Google Cloud AI. Anteriormente, no Google Cloud, ela atuou como vice-presidente e gerente geral do Google Compute, infraestrutura de IA e armazenamento em bloco, de outubro de 2019 a outubro de 2021. Antes de ingressar no Google Cloud, Yang ocupou vários cargos de engenharia e gerenciamento de produtos na VMware, Inc., incluindo o de vice-presidente de engenharia e gerenciamento de produtos da VMware Cloud na Dell EMC e vice-presidente de gerenciamento de produtos da vSphere, Edge Computing e Analytics Cloud. June Yang atua como diretora da NetApp, Inc. desde setembro de 2024 e diretora da UiPath, Inc. desde fevereiro de 2024. Ela também atuou anteriormente como diretora da SRS Distribution, de novembro de 2022 até sua aquisição em julho de 2024. June Yang é bacharel em Engenharia Química pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, mestre em Engenharia Química pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e mestre em Administração pela Escola de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Stanford.

