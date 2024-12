Sungrow já oferece soluções integradas de BESS no Brasil

A Sungrow é uma empresa focada na fabricação de inversores solares e soluções de energia renovável, beneficiando-se das condições climáticas favoráveis e do crescente interesse por fontes de energia renovável. No Brasil, a empresa tem expandido suas operações, oferecendo tecnologias para projetos de energia solar fotovoltaica, que são cada vez mais relevantes devido ao crescimento do setor de energias renováveis no país. A empresa não apenas fornece inversores fotovoltaicos, que são essenciais para a conversão da energia solar em eletricidade utilizável, mas também participa ativamente do desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia, que são cruciais para garantir a estabilidade e a eficiência da rede elétrica. Os projetos em andamento da Sungrow no Brasil refletem uma estratégia de longo prazo para atender às crescentes demandas energéticas.

No Brasil, o Time de Engenharia da Sungrow analisa que o atual cenário dos sistemas de armazenamento de energia oferece muitas oportunidades promissoras diante de algumas necessidades que o Sistema Interligado Nacional começa a enfrentar. O crescimento de fontes intermitentes na matriz energética, o curtailment e o constrained-off que algumas geradoras estão enfrentando, além do desequilíbrio entre demanda e geração, são fatores que destacam a importância dos sistemas de armazenamento de energia oferecendo flexibilidade, rápida resposta e segurança.

Os sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) da Sungrow conseguem corrigir deficiências, dando suporte quando necessário e aumentando a eficiência da geração em algumas unidades. A Sungrow dispõe de uma solução de BESS no Brasil: o Power Titan 2.0, um sistema de bateria com capacidade de 225 kWh ou 455kWh já integrado ao sistema de conversão. Essa solução oferece alta densidade energética que reduz o custo total do projeto, pois exige menos componentes externos e aumenta a eficiência round trip, considerando o ponto de conexão que pode ser em média ou alta tensão. O Power Titan 2.0 tem potência de 2,5 MW ou 1,25 MW, com capacidade de armazenamento de 5 MWh, e utiliza sistema de resfriamento líquido (liquid cooling) tanto para as baterias quanto para o PCS (Power Conversion System), além de contar com todas as certificações internacionais de segurança.

Para aplicações behind the meter, voltadas ao cliente final e com foco em funções como time-shift, peak shaving ou backup, a Sungrow oferece soluções modulares e plug-and-play, com potências compatíveis para o mercado C&I (Comercial e Industrial). Nesse modelo de negócio, a Sungrow disponibiliza o Power Stack, com capacidade de 225 kWh ou 455kWh e potência de 110 kW.

A Sungrow possui um portfólio compatível com variados requisitos de projetos, acompanhando a crescente demanda global por sistemas de armazenamento de energia. O Country Manager da Sungrow no Brasil, Rafael Ribeiro, ressalta as previsões desse mercado a curto prazo no Brasil: “As expectativas para o mercado de BESS são enormes, pois o Brasil, por sua grandeza, está atrasado para esse novo mercado. Outros países menores da América Latina já estão bem a nossa frente com políticas regulatórias e tarifárias que ajudaram a criar o mercado. Finalmente está chegando a nossa vez, com sinalização do governo de um leilão com baterias e uma norma em vias de finalização. Estamos preparados para esse mercado, com um time técnico local e experiente, temos um portfólio com soluções de acoplamento AC e DC para segmento Centralizado, além de soluções C&I e Residenciais. Com mais de 900 sistemas instalados globalmente, a Sungrow oferece soluções integradas de armazenamento de energia que atendem a diversas aplicações, desde residenciais até grandes indústrias”, diz.

“O crescimento da Sungrow na América Latina é um sinal de que as inovações tecnológicas e os serviços oferecidos pela empresa na América Latina e Brasil estão no caminho certo”, ressalta Rafael. Em setembro/2024, durante a Intersolar South América, a Sungrow comemorou 20 GW em vendas na América Latina e o crescimento de mais de 32% em 2024 no Brasil. Com esses resultados, a empresa espera atingir a marca de 4,5GW de inversores entregues no mercado brasileiro até o final do ano.

Oportunidades para crescimento do BESS

O cenário do mercado de sistemas de armazenamento de baterias no Brasil:

Desafios de energia : o Brasil enfrenta problemas recorrentes de interrupções na distribuição de energia e oscilações na qualidade da eletricidade, especialmente em regiões menos desenvolvidas e em períodos de seca, que afetam a geração hidrelétrica. Isso cria uma demanda crescente por soluções de armazenamento de energia;

: o Brasil enfrenta problemas recorrentes de interrupções na distribuição de energia e oscilações na qualidade da eletricidade, especialmente em regiões menos desenvolvidas e em períodos de seca, que afetam a geração hidrelétrica. Isso cria uma demanda crescente por soluções de armazenamento de energia; Agroindústria : o setor agrícola, que depende fortemente de energia estável para irrigação, processamento e armazenamento, pode se beneficiar significativamente de sistemas de armazenamento de baterias. Isso pode aumentar a eficiência operativa e reduzir custos com energia;

: o setor agrícola, que depende fortemente de energia estável para irrigação, processamento e armazenamento, pode se beneficiar significativamente de sistemas de armazenamento de baterias. Isso pode aumentar a eficiência operativa e reduzir custos com energia; Energia renovável : o Brasil tem um potencial enorme em geração de energia renovável, especialmente em solares e eólicas. A integração de tecnologias de armazenamento de bateria é crucial para gerenciar a intermitência dessas fontes de energia;

: o Brasil tem um potencial enorme em geração de energia renovável, especialmente em solares e eólicas. A integração de tecnologias de armazenamento de bateria é crucial para gerenciar a intermitência dessas fontes de energia; Armazenamento descentralizado : a tendência de geração descentralizada de energia, onde empresas e residências geram sua própria energia através de painéis solares, aumenta a necessidade de sistemas de armazenamento para maximizar o autoconsumo e reduzir o desperdício de energia;

: a tendência de geração descentralizada de energia, onde empresas e residências geram sua própria energia através de painéis solares, aumenta a necessidade de sistemas de armazenamento para maximizar o autoconsumo e reduzir o desperdício de energia; Sustentabilidade e responsabilidade social: empresas estão cada vez mais buscando soluções sustentáveis e responsáveis socialmente. O armazenamento de energia não só reduz custos, mas também permite que as empresas se posicionem como inovadoras e comprometidas com a sustentabilidade.

O mercado de sistemas de armazenamento de baterias no Brasil apresenta uma oportunidade significativa para empresas, empreendedores e investidores, especialmente em um cenário onde a demanda por energia confiável e soluções sustentáveis está em alta. Com investimentos estratégicos e inovação, esse setor tem tudo para crescer e transformar a forma como a energia é utilizada e gerenciada no país e a Sungrow é participante deste novo cenário energético do país.

Website: https://br.sungrowpower.com/