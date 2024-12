MPD abre apartamento decorado de luxo em São Paulo

A MPD Engenharia, construtora e incorporadora com mais de 40 anos de atuação nos mercados de médio e alto padrão, abre o apartamento decorado do Figueira Leopoldo, empreendimento de luxo desenvolvido em parceria com a Helbor. Localizado na esquina da rua Leopoldo Couto Magalhães com a rua Jusseapé, no Itaim Bibi, um dos últimos terrenos disponíveis neste trecho, o decorado conta com parcerias de marcas como Ornare, Artefacto e Smart for You.

Com projeto de decoração elaborado por Quitete & Faria, e conceito inspirado nas tendências atuais da arquitetura e decoração de alto padrão, cada espaço foi planejado para promover a integração entre os cômodos e maximizar o bem-estar daqueles que estão em busca de um novo lar. Na entrada, uma adega climatizada envidraçada permite a passagem de luz e visão entre os outros ambientes. O living, a sala de jantar, a cozinha e o espaço para plantas, com uma estante metálica e uma parede de pedra Moledo, são integrados e formam uma área social de convivência.

Materiais nobres, como madeira Freijó e mármore Travertino Romano, estão presentes em cada ambiente. Nas suítes, o “piso pronto de madeira”, elaborado com madeira maciça que já vem refilado, tratado e com acabamento de fábrica, facilita a instalação e reduz o acúmulo de sujeira comumente causado por outros tipos de revestimentos.

Com uma circulação ampla, o decorado traz funcionalidade em um espaço acessível e inclusivo. O apartamento conta com tecnologias de automação residencial, fornecidas pela Smart for You, que realizam tarefas cotidianas, como controle de iluminação, som ambiente, persianas e climatização.

A iluminação foi planejada para que a fonte de luz não se destaque. Para isso, foram utilizadas luminárias mini wall washer de LED integrado. O projeto também incorpora luminárias decorativas e minimalistas, como os pendentes na área gourmet e na sala de jantar, as arandelas no hall social e as luminárias highline no home theater e na suíte de hóspedes, que proporcionam claridade sem chamar a atenção para as peças em si.

Para Débora Bertini, diretora-geral de incorporação e vendas da MPD, a criação do decorado do Figueira Leopoldo reflete o compromisso da MPD em desenvolver espaços que integram o melhor do design e da funcionalidade, elevando os padrões de sofisticação e exclusividade. "Este empreendimento, localizado em uma das regiões mais nobres da cidade, foi projetado para garantir uma experiência exclusiva. Receber ainda um prêmio internacional por sua arquitetura inovadora, em parceria com Perkins&Will e Helbor, é uma confirmação de que estamos no caminho certo para atender aos desejos dos nossos clientes mais exigentes", destaca.

Sobre o empreendimento

O Figueira Leopoldo é um empreendimento de luxo em São Paulo, com 30 unidades de 355 metros quadrados, cada uma com quatro suítes, e opções exclusivas de apartamentos Garden (762 metros quadrados) e Duplex (622 metros quadrados). Inspirado nos edifícios modernistas das décadas de 50 a 70, o projeto combina um design contemporâneo e flexível, com amplas janelas, lajes planas e pilares periféricos, garantindo iluminação natural e ventilação em todas as unidades. As áreas privativas oferecem quatro vagas de garagem para as unidades padrão e cinco vagas para opções Garden e Duplex. Sua localização é próxima do Parque do Povo, Parque Ibirapuera, Shopping JK Iguatemi, Shopping Vila Olímpia e Clube Pinheiros.

As áreas comuns e o design de interiores são assinados por Carlos Rossi, que utiliza materiais como madeira e concreto para criar ambientes elegantes e funcionais. O paisagismo de Benedito Abbud integra os espaços internos e externos com plantas aromáticas e frutíferas, incentivando a interação com o ambiente. O Figueira Leopoldo foi reconhecido internacionalmente pelo Future House Awards 2024 na categoria Torres Residenciais, uma premiação da Global Design News em parceria com o Chicago Athenaeum Museum, que celebra projetos inovadores e criativos no setor residencial.

Segundo Marcelo Bonanata, diretor de Vendas da incorporadora Helbor, é sempre um desafio propor um produto que seja relevante para a cidade de São Paulo, que enobreça a paisagem e ao mesmo tempo atenda quem nele irá morar. "O Figueira Leopoldo apresenta uma série de diferenciais e o principal deles é a localização: é o último terreno disponível na região do Itaim Bibi. Trata-se de um projeto arrojado, que traz detalhes apreciados pelo público de alto padrão", encerra.

O apartamento decorado está aberto para visitação mediante agendamento prévio, com a equipe de atendimento no site: https://figueiraleopoldo.com.br/.

Website: https://www.mpd.com.br/