O Conselho de Administração e a equipe de gestão da Kao esforçam-se para aumentar o valor dos acionistas a partir de uma perspectiva de longo prazo, com base em nossa estratégia de negócios. Com o objetivo de aumentar o valor corporativo, estamos comprometidos em nos envolver diretamente e de forma construtiva com todos os nossos stakeholders e estamos abertos a novas perspectivas para enfrentar os desafios.

A Kao adota um processo de seleção rigoroso para garantir uma composição ideal do Conselho de Administração. Conforme anunciado no comunicadoàimprensa de 12 de dezembro, neste exercício fiscal, a seleção de candidatos foi deliberada por mais de seis meses pelo Conselho de Administração e pelo Comitê de Avaliação de Candidatos a Diretores e Membros do Conselho Fiscal e de Auditoria. Os candidatos a diretores e membros do Conselho Fiscal e de Auditoria foram anunciados em 2 de dezembro, coincidindo com o anúncio da nova estrutura de diretores executivos.

Os indivíduos anunciados são candidatos propostos e não excluem propostas de outros acionistas. Seguindo o processo de seleção da nossa empresa, estamos atualmente conduzindo a avaliação apropriada para os candidatos a diretor propostos por determinados acionistas.

A Kao continuará comprometida em garantir a divulgação justa de informações a todos os stakeholders.

