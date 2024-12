Gráfica Online auxilia na preparação para o Natal do varejo

Projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC) indicam que o Natal de 2024 deverá movimentar aproximadamente 69 bilhões no varejo brasileiro, representando um aumento real de 1,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados do estudo projetam um aumento real de 1,3% na comparação com a mesma época no ano anterior.

O levantamento aponta supermercados, lojas de vestuário e estabelecimentos voltados para artigos domésticos como os setores mais destacados em termos de vendas esperadas.

Outro estudo, conduzido pelo grupo Globo, revelou que 82,6% de brasileiros que pretendem comemorar o Natal este ano, com 72% planejando adquirir presentes no varejo. Desse total, 48% preveem gastar mais de R$300,00.

No contexto dessa movimentação, o setor de gráficas especializadas em impressos personalizados para comunicação visual tem se apresentado como um aliado do varejo. Esse segmento atende à crescente demanda por materiais promocionais voltados para atrair o público-alvo, tanto em lojas físicas quanto no comércio eletrônico.

De acordo com uma pesquisa realizada pela WGSN Mindset, que entrevistou 1.057 consumidores no Brasil entre 28 de outubro e 4 de novembro, a satisfação emocional é um fator determinante nas decisões de compra de fim de ano.

“Nessa época de Natal e Ano Novo, o mercado do varejo é bastante movimentado e nós atuamos para suprir a demanda por divulgação de produtos, marcas e serviços, dos pequenos aos grandes empreendedores”, comenta Victor Nakamura, coordenador de marketing da gráfica FuturaIM.

Mensagens que fazem menção a sentimentos positivos, lembrancinhas personalizadas com frases motivacionais e o clássico “Feliz Natal”, são alguns dos exemplos citados por Nakamura no quadro de ideias que estampam presentes e impressos chamativos nas lojas, nessa época do ano.

Um outro dado da pesquisa da WGSN Mindset diz respeito à cultura do mimo, em relação às tendências de comportamento do consumidor nesse fim de ano. Jovens da geração Z estão buscando outras formas de se relacionar no momento da compra, priorizando a satisfação, conexão, consciência e uma experiência de compra prazerosa na hora dos presentes de Natal e Ano Novo.

“A personalização de impressos de divulgação ajuda na atração e fortalecimento da fidelização do cliente, criando desde produtos sustentáveis até cartões-fidelidade que incentivam o retorno à loja, em uma das épocas mais movimentadas do setor”, comenta Nakamura, que destaca também outros produtos, como Wind Banner, popularizado no meio das eleições e faixas em tecido, usadas para anunciar as ofertas natalinas.

Dessa forma, o setor das gráficas personalizadas funciona a todo vapor no período que antecede o Natal, como um papel crucial na estratégia de marketing do varejo. “Seja para criar materiais de divulgação impactantes ou para oferecer itens personalizados que encantem os clientes, marcamos presença para garantir um mercado cada vez mais competitivo”, ressalta Nakamura.

