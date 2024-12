Férias escolares: estudar não atrapalha a diversão

O ano letivo está terminando, e com isso, ficam mais próximas as tão esperadas férias escolares para as crianças. É o momento de relaxar, descansar e recarregar as energias para o próximo ano, porém, muitos pais se preocupam se essa pausa pode causar perdas no processo de aprendizado dos filhos.

Mariana Bruno Chaves, pós-graduada em psicopedagogia e especialista em educação na rede Kumon, afirma sobre a importância de manter o cérebro das crianças ativo durante as férias: “Crianças são seres em desenvolvimento, portanto, manter uma rotina de atividades dentro de um cronograma que não seja rígido como o do período escolar é interessantíssimo para a evolução de habilidades cognitivas e a melhora o desempenho da memória, atenção e raciocínio lógico”, conta.

Para que os aprendizados não se percam e desenvolvimento infantil se mantenha em crescimento durante as férias, a especialista indica que as formas de se adquirir conhecimento sejam diversificadas, por meio de atividades que sejam atrativas e divertidas: “Assim, a criança descobre que o momento de brincar também pode ser um momento de aprender, ao expressar e trabalhar a sua criatividade, desenvolvendo novas habilidades e ampliando visões de mundo”.

A seguir, Mariana indica algumas atividades educativas para serem praticadas durante as férias escolares.

Visitar museus: é importante estar atento às programações dos museus da região, pois muitos organizam exposições especiais durante as férias. Além disso, essas visitas representam uma excelente oportunidade para que as crianças tenham uma experiência mais atrativa e interativa dos conteúdos ensinados na escola.

Leitura: ler livros é uma atividade fundamental para estimular a imaginação das crianças. Além de possibilitar o aprendizado de novas palavras e expressões, a leitura desenvolve a empatia e a criatividade, oferecendo uma maneira divertida de explorar histórias e narrativas.

Jogos: os jogos, desde os de tabuleiro até os mais simples, como o caça-palavras, são excelentes para estimular o raciocínio lógico, a memória, a percepção espacial e visual, além de promover a interação entre crianças e adultos.

Desenho e escrita: atividades como desenho e escrita são essenciais para o desenvolvimento da criatividade, da concentração e da coordenação motora. Incentivar as crianças a criarem suas próprias histórias ajuda a trabalhar o vocabulário e a imaginação.

Além dessas atividades lúdicas, Mariana recomenda que seja feita uma rotina de estudos nas férias, mas claro, de forma mais flexível: “É importante que mesmo na época de férias, a criança tenha uma agenda do seu dia para manter uma disciplina, com horário para brincar e para estudar”. Mariana ainda propõe que seja reservada pelo menos meia hora do dia para estudos de português, matemática ou outra disciplina do interesse da criança, de forma que “a adaptação à volta às aulas seja mais tranquila, mantendo a autodisciplina, organização e concentração”.

