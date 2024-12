Brasil se consolida como palco de grandes eventos esportivos

O Brasil tem ganhado destaque no cenário global ao se consolidar como um dos principais destinos para eventos esportivos internacionais. Prova disso foi a partida da NFL realizada em São Paulo, um marco inédito para o futebol americano no país. Além disso, o país mantém sua posição como sede tradicional de etapas da Fórmula 1 e Fórmula E, consolidando sua reputação como um dos grandes centros de esporte no mundo.

Com uma infraestrutura de eventos em constante evolução e um público apaixonado por esportes, o Brasil atrai cada vez mais olhares para seu potencial. Neste ano, de acordo com levantamento feito pela São Paulo Turismo (SPTuris), da prefeitura de SP, o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 reuniu mais de 290 mil espectadores durante o fim de semana, batendo o recorde de público do evento.

Na Fórmula E, corrida sustentável de monopostos elétricos, o circuito urbano de São Paulo foi elogiado por sua organização e inovação, destacando o compromisso do país com práticas mais ecológicas.

Já a NFL, que realizou sua primeira partida em solo brasileiro em 2024, reforçou o apelo crescente do futebol americano no Brasil. O evento atraiu mais de 47 mil espectadores na Neo Química Arena, em São Paulo, e contou com a participação de fãs de diversos estados do país. O Brasil, com sua base de fãs do esporte, demonstrou estar preparado para receber mais jogos da liga. Tanto que, para 2025, existe a expectativa para a realização de mais partidas fora dos Estados Unidos, sendo o Brasil novamente cotado como um dos principais destinos.

Impacto na economia e no turismo

Eventos esportivos internacionais geram impactos significativos na economia e no turismo brasileiro. Segundo dados da Secretaria de Turismo de São Paulo, apenas a Fórmula 1 foi responsável por atrair aproximadamente 300 mil turistas brasileiros e estrangeiros para a capital do estado em 2024.



Estes eventos geraram um impacto econômico de R$ 1,96 bilhão para capital paulista, um valor 14,3% maior que no ano passado, a maior marca histórica. Hotéis, restaurantes, serviços de transporte e comércio local experimentaram um aumento expressivo em suas receitas durante os eventos.

A NFL, por sua vez, trouxe um público diversificado. Segundo dados do boletim do Observatório de Turismo e Eventos (OTE) da São Paulo Turismo (SPTuris), 12% do público era estrangeiro ou veio de fora do Brasil — cerca de 5,6 mil fãs de futebol americano. Além disso, os eventos são uma vitrine para o país, projetando uma imagem de hospitalidade e capacidade organizacional para o mundo.

Comunicação visual como pilar estratégico

Por trás do sucesso organizacional desses eventos está o trabalho de empresas especializadas em comunicação visual, como a Neoband. A empresa tem sido responsável pela produção de materiais visuais para eventos como a Fórmula E, Fórmula 1 e agora também para a NFL. Desde sinalizações de grande impacto nos estádios até totens interativos e ambientações temáticas, a Neoband contribui para transformar os espaços em experiências imersivas que valorizam tanto os patrocinadores quanto os espectadores.

“Trabalhamos para que cada peça de comunicação visual entregue impacto, funcionalidade e identidade ao evento. Participar de projetos dessa magnitude é um privilégio que nos desafia constantemente”, afirma Arnaldo Peres Jr., diretor-executivo da Neoband.

Além disso, ele complementa: “A escolha do Brasil para sediar eventos desse porte é uma oportunidade de demonstrar ao mundo a nossa expertise em soluções visuais. Cada detalhe importa, e nosso compromisso é garantir que os eventos ofereçam uma experiência completa, tanto para o público quanto para as marcas envolvidas”.

Expectativas para o futuro

Com o sucesso da NFL em São Paulo e o comprometimento contínuo com a Fórmula 1 e Fórmula E, o Brasil demonstra que tem capacidade não só para sediar grandes eventos esportivos, mas também para inovar e se destacar. A expansão desse mercado traz perspectivas animadoras para os próximos anos. A expectativa é que o setor de eventos esportivos movimente ainda mais a economia do país, impulsionado por um calendário cada vez mais robusto e variado.

Em 2025, as expectativas para o retorno da NFL ao Brasil são altas. Ainda em fase de planejamento, a liga avalia locais e datas para ampliar sua presença internacional, e o país já está entre os favoritos. Além disso, a continuidade da Fórmula E e da Fórmula 1 em solo brasileiro reforça o papel do país como um hub esportivo global.

"A Neoband está preparada para acompanhar o crescimento do mercado de eventos esportivos nacionais e internacionais. Nosso plano é expandir a atuação, incorporando novas tecnologias e tendências em comunicação visual, sempre com o objetivo de apresentar soluções que elevem a experiência de cada evento", afirma Peres.

A Neoband

Com mais de 40 anos de atuação no mercado, a Neoband é especializada em soluções de comunicação visual para a indústria do varejo, eventos, mídia OOH, sinalização decorativa e técnica. A empresa desenvolve e produz materiais como displays, stoppers, faixas, banners, atendendo demandas de todos os tamanhos em todo o território nacional.

