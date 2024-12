Hill's Pet Nutrition lança a linha Hill's SD Specialty para condições especiais

A Hill’s Pet Nutrition traz para o Brasil a linha SD Specialty, já presente nos Estados Unidos e em outros mercados internacionais, com o objetivo de oferecer soluções ainda mais específicas para as necessidades de saúde dos animais de estimação. A expansão da linha SD no Brasil visa enriquecer a alimentação dos pets e fortalecer a relação entre os tutores e seus animais, atendendo às necessidades nutricionais de cada fase da vida.

A linha SD Specialty é composta por 26 fórmulas diferenciadas, desenvolvidas para atender a condições próprias de saúde, como cuidados com a pele e estômago, controle de peso, saúde gastrointestinal, cuidado oral, vitalidade sênior, suporte urinário, prevenção de bolas de pelo, apoio à mobilidade e fórmulas livres de Organismos Geneticamente Modificados (GMO). A Hill’s entende que cada pet tem características e necessidades distintas e, por isso, oferece opções de nutrição personalizada para promover o bem-estar em todas as fases da vida, desde filhotes até cães idosos.

Flavio Lopes, médico-veterinário especializado em nutrição pet da Hill’s, destaca que o diferencial da linha Specialty é seu foco em nutrição personalizada para necessidades específicas de saúde de cães e gatos. Ele explica que a linha inclui fórmulas projetadas para melhorar áreas específicas da saúde animal, tais como mobilidade, digestão, peso, saúde bucal e saúde urinária. Segundo Lopes, cada fórmula é desenvolvida com ingredientes e tecnologia avançada para maximizar os benefícios nutricionais e terapêuticos.

O veterinário ressalta, ainda, que a Hill’s Science Diet Specialty Adulto Pele e Estômago Sensível, por exemplo, é o primeiro produto com proteína sustentável do Brasil. O produto está disponível com Pollock do Alasca selvagem, rastreável e obtido de forma sustentável, proveniente de uma pescaria certificada pelo Marine Stewardship Council (MSC), organização internacional sem fins lucrativos dedicada à proteção dos oceanos.

A criação da linha Specialty foi impulsionada pela crescente demanda por soluções alimentares personalizadas e especializadas para pets. Atualmente, mais de 40% dos tutores estão mais atentos à saúde de seus animais e mais de 60% estão dispostos a investir em uma alimentação mais específica, segundo estudo Pet Food Market Trends, da Agência MiNTEL. Segundo Flavio, a Hill’s tem como missão desenvolver alimentos clinicamente comprovados que atendam às necessidades de cada pet, com um compromisso contínuo com pesquisa e inovação. Ele acredita que uma nutrição adequada é essencial para garantir uma vida longa e saudável para cães e gatos.

Segundo Flavio Lopes, alguns benefícios merecem destaque, como o alimento Hill’s Science Diet Oral Care, que utiliza uma tecnologia no grão de fibras entrelaçadas clinicamente comprovada para reduzir o acúmulo de placa e tártaro. Essa tecnologia funciona como uma escova de dentes durante a mastigação, proporcionando uma limpeza eficaz dos dentes e um hálito fresco. Lopes ressalta que, em comparação com opções de cuidados preventivos tradicionais, esses produtos são mais práticos e eficazes para os tutores.

O veterinário também reforça a importância dos alimentos Hill’s Science Diet Mobilidade Saudável, que incluem EPA (óleo de peixe) e glicosamina para suporte às articulações, e o alimento Hill’s Science Diet Digestão Perfeita, com formulações que promovem uma digestão saudável por meio de prebióticos e fibras específicas. Ele ainda ressalta a Hill’s Science Diet Peso Perfeito, que ajuda a manter o peso ideal de cães e gatos com L-carnitina e óleo de coco, concluindo suas observações.

"Com a ampliação dessa linha no Brasil, a Hill’s reafirma seu compromisso com a qualidade de vida dos animais de estimação, oferecendo uma nutrição mais precisa e eficaz, voltada para a prevenção e o tratamento de condições de saúde comuns entre os pets", ressalta o veterinário.

Desde novembro, a linha SD Specialty está disponível em algumas cidades e, a partir de janeiro, poderá ser encontrada em todas as lojas do Brasil.

Sobre a Hill's Pet Nutrition

A Hill's Pet Nutrition acredita que a qualidade de vida para os animais inclui a melhor alimentação, cuidado veterinário, exercícios diários e um ambiente enriquecedor com bastante amor. A empresa, parte da Colgate-Palmolive desde 1976, disponibiliza seus alimentos para animais em 86 países ao redor do mundo. No Centro de Nutrição Animal da Hill's em Topeka, Kansas, uma equipe de veterinários e especialistas certificados pelo o conselho em nutrição e medicina interna trabalham em conjunto com uma equipe de animais de companhia para desenvolver rações nutritivas e saborosas. A instalação também conta com um hospital veterinário totalmente equipado certificado pela Associação Americana de Hospitais Veterinários (AAHA) - obedecendo os mais altos padrões para hospitais veterinários para animais de pequeno porte nos dias de hoje.





