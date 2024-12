O Technology Innovation Institute (TII), renomado centro de pesquisa aplicada vinculado ao ATRC (Advanced Technology Research Council) de Abu Dhabi, apresentou o Falcon 3, a mais recente iteração de sua série de modelos de linguagem grande de código aberto. Esse lançamento inovador estabelece novos padrões de desempenho para pequenos LLMs e democratiza o acessoàinteligência artificial avançada, permitindo que o modelo opere de maneira eficiente em infraestruturas leves, como laptops. O Falcon 3 apresenta capacidades superiores de raciocínio e ajustes refinados, tornando-se um modelo de IA mais poderoso e acessível.

O Falcon 3 foi projetado para democratizar o acessoàIA de alto desempenho, oferecendo modelos ao mesmo tempo poderosos e eficientes. Treinado em 14 trilhões de tokens, mais que o dobro dos 5,5 trilhões de seu antecessor, o Falcon 3 demonstra desempenho superior em diversos benchmarks. Notavelmente, ele está entre os principais modelos globais capazes de operar em uma única GPU. No lançamento, o Falcon 3 alcançou o primeiro lugar no ranking global de LLMs de terceiros da Hugging Face, superando outros modelos de código aberto com tamanho semelhante, incluindo as variantes Llama da Meta. Em particular, o modelo Falcon 3-10B lidera sua categoria, superando todos os modelos com menos de 13 bilhões de parâmetros.

Sua Excelência Faisal Al Bannai, secretário-geral do ATRC e conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos para Assuntos de Pesquisa Estratégica e Tecnologia Avançada, afirmou: "o poder transformador da IA é inegável. Hoje, avançamos nossas contribuições para a comunidade de IA, especialmente no setor de código aberto, com o lançamento da família Falcon 3 de modelos de texto. Esse lançamento se baseia na base estabelecida com o Falcon 2, representando uma etapa significativa em direção a uma nova geração de modelos de IA. Nosso compromisso contínuo em garantir que essas ferramentas poderosas permaneçam acessíveis a todos, em qualquer lugar, reflete nossa dedicaçãoàequidade global eàinovação inclusiva".

Família Falcon 3

A série Falcon 3 inclui quatro tamanhos de modelo, Falcon3-1B, -3B, -7B e -10B. Em comparação com suas versões anteriores, foi dada atenção significativaàintegração perfeita. Os modelos são totalmente compatíveis com APIs (interfaces de programação de aplicativos) e bibliotecas amplamente utilizadas, reduzindo consideravelmente os esforços de integração e garantindo facilidade de uso. Isso permite, em última análise, que os usuários selecionem a solução que melhor atenda às suas necessidades. Com o Falcon 3 oferecendo desempenho excepcional em raciocínio, compreensão de linguagem, execução de instruções, geração de código e tarefas matemáticas, ele está preparado para estabelecer novos padrões nas capacidades de IA.

Os modelos compactos Falcon 3 possuem uma versão Base e uma Instruct, ambas classificadas entre as mais poderosas do mundo em suas categorias. O modelo Base é voltado para tarefas generativas de propósito geral, enquanto o Instruct é uma versão ajustada para aplicações conversacionais. O Falcon 3 está disponível em inglês, francês, espanhol e português. Além disso, os modelos Falcon 3 contam com versões quantizadas que permitem integração otimizada em arquiteturas especializadas, sendo eficientes em recursos e leves para implantação e inferência rápidas.

A dra. Najwa Aaraj, CEO do TII, afirmou: "nossa dedicaçãoàpesquisa de ponta eàatração de talentos de alto nível resultou no desenvolvimento do Falcon 3. O modelo exemplifica nossa busca pela excelência científica, oferecendo eficiência aprimorada e estabelecendo novos padrões na tecnologia de IA".

O dr. Hakim Hacid, principal pesquisador do Centro de Pesquisa de Ciência Digital e IA do TII (AIDRC), afirmou: "a IA está evoluindo rapidamente, e estamos felizes em fazer parte dessa jornada. O Falcon 3 ultrapassa os limites dos LLMs pequenos, contribuindo para a comunidade de código aberto ao oferecer acesso a uma IA de melhor desempenho. Estamos confiantes de que este lançamento abrirá uma gama ilimitada de oportunidades e terá grandes benefícios, capacitando empresas e indivíduos a utilizar a IA de maneiras antes fora de alcance".

O Falcon 3 já está disponível para download imediato no HuggingFace e em FalconLLM.TII.ae, juntamente com detalhes nos benchmarks.

O TII também está lançando o Falcon Playground, um ambiente de testes para usuários finais, programadores, desenvolvedores e pesquisadores explorarem o Falcon 3 antes de seu lançamento oficial, oferecendo uma oportunidade para experimentar e fornecer feedback.

O Falcon 3 é licenciado sob a Licença TII Falcon, uma licença de software baseada na permissiva Apache 2.0, que inclui uma política de uso aceitável que promove o uso responsável da IA.

No início de janeiro de 2025, a família Falcon 3 apresentará novos membros com ênfase em funcionalidades multimodais, incluindo modos de texto, imagens, vídeo e voz.

