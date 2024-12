Curitiba está no top 10 destinos nacionais para estrangeiros

Curitiba (PR) é a nona cidade de mais sucesso entre os turistas internacionais que visitam o Brasil, segundo levantamento divulgado pela plataforma de busca de viagens Kayak. A pesquisa, noticiada no portal Panrotas, usou como base os dados de busca de voos e hotéis no metabuscador de viagens e organizou os destinos em um ranking de dez cidades.

Rio de Janeiro e São Paulo ocupam os dois primeiros lugares da lista, seguidos de Florianópolis e as cidades nordestinas de Salvador, Fortaleza e Recife. Belo Horizonte, em sétimo lugar, figura como o terceiro destino na região Sudeste. Em oitavo está a capital do Rio Grande do Norte, Natal e fechando o top 10, Brasília.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de hotéis, que integra o Hotel Nacional Inn Curitiba Torres, atribui a popularidade dos destinos destacados pela pesquisa às mídias sociais e às plataformas de viagem.

“As avaliações positivas, as fotos atraentes e os relatos de quem já visitou esses lugares acabam criando um efeito de recomendação que impulsiona a busca pelos destinos”, pontua Aly.

O diretor também acredita que o fácil acesso é um fator preponderante. “Muitos desses destinos são conectados por voos regulares e contam com uma malha de transporte eficiente. Um ponto positivo, por exemplo, na realização de eventos e festivais, opções que atraem visitantes em busca de experiências únicas”.

O estudo da Kayak apontou ainda valores médios de voos para cada uma das cidades do ranking, partindo da América do Sul e com origem em países fora do continente sul-americano. Curitiba está entre os quatro destinos com melhor preço para voos partindo da América do Sul.

Aly destaca ainda o equilíbrio que estas cidades oferecem entre infraestrutura e atrativos turísticos. “Cidades como Curitiba conseguem aliar organização urbana, segurança e uma oferta cultural e gastronômica, o que é um atrativo tanto para brasileiros quanto para estrangeiros”.

Turismo internacional em Curitiba

De acordo com a análise feita pela plataforma de viagens Kayak, apesar de Rio e São Paulo se manterem como as cidades favoritas para visitantes internacionais, a entrada de destinos da região sul na lista indica uma procura para além dos tradicionais destinos nordestinos.

Na visão de Aly, Curitiba se diferencia por oferecer uma experiência bastante distinta em relação a outras capitais brasileiras. “Enquanto muitos turistas estrangeiros chegam ao Brasil em busca de sol, praia e carnaval, Curitiba oferece uma alternativa voltada para cultura, arquitetura e urbanismo. Isso mostra que há um público que valoriza justamente isso”.

Para o diretor, a posição de Curitiba na lista reflete a capacidade da cidade de chamar a atenção dos turistas com sua infraestrutura e suas atrações. “É uma cidade que sabe combinar modernidade com tradição de um jeito que poucas conseguem. O fato de estar entre as dez mais procuradas é um reconhecimento e precisa ser celebrado”.

Aly ressalta que a colocação no ranking também é um indicativo de que a cidade tem investido na promoção internacional. Seja por meio de eventos, divulgação ou parcerias estratégicas, segundo ele, Curitiba conseguiu se colocar no radar de quem planeja uma viagem ao Brasil.

Rede hoteleira e atendimento ao turista internacional

O diretor defende que turistas estrangeiros valorizam muito as experiências culturais autênticas e que incluir a recomendação de passeios exclusivos ou parcerias com guias locais - que ofereçam um olhar mais profundo sobre a cidade – é um diferencial por oferecer uma vivência, ao invés de apenas um serviço básico.

De acordo com o diretor, a rede hoteleira precisa entender as expectativas e as necessidades específicas dos turistas internacionais e entregar o serviço com uma equipe bem treinada, com domínio de idiomas, como inglês e espanhol.

“É importante investir também em estratégias de marketing voltadas para o público internacional. Parcerias com operadoras de turismo fora do Brasil, uma presença ativa em plataformas globais e participação em eventos internacionais podem posicionar os hotéis de Curitiba como escolhas naturais para esses viajantes”.

Aly afirma que o turismo internacional em Curitiba diversifica a economia local, atrai receitas para além do circuito doméstico, reforça a necessidade de profissionalização constante, e consequentemente, beneficia tanto turistas quanto moradores locais.

