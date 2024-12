Yakult recebe homenagem do Sesc Mesa Brasil

O programa Sesc Mesa Brasil, criado em 1994, tem por objetivo incentivar a doação de alimentos por empresas parceiras, cujas doações atendem mais de 1,2 mil instituições cadastradas. Atualmente, o Sesc Mesa Brasil mantém a maior rede privada de banco de alimentos da América Latina, atuando em todas as regiões do País. No Encontro Anual Sesc Mesa Brasil, realizado em 5 de dezembro, a Yakult foi uma das empresas homenageadas pela participação no programa desde 2022.

Após a abertura do evento, o diretor Regional do Sesc SP, Luis Galina, contou sobre a história do Sesc Mesa Brasil e, na sequência, foi apresentado um vídeo institucional. Posteriormente, houve uma palestra da fundadora do projeto ‘Quebrada Alimentada’, Adriana Salay, que abordou a importância da segurança alimentar e do combate à fome na população, especialmente das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade alimentar. As empresas receberam uma placa de agradecimento pela parceria e, no final do evento, houve uma apresentação do coral Jovens de Heliópolis do Instituto Baccarelli.

“A Yakult acha importante participar de iniciativas como o programa Sesc Mesa Brasil porque, com esse gesto, podemos ajudar a diminuir algumas necessidades básicas de alimentação de parte dos brasileiros”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto. Atualmente, o programa Sesc Mesa Brasil reúne cerca de 1.030 empresas doadoras, algumas das quais com isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Além disso, as empresas economizam com a redução de custos com o descarte do alimento que perdeu valor comercial.

O programa também ajuda na promoção de uma cultura solidária dentro da empresa e conscientização sobre o problema da insegurança alimentar. Além disso, as empresas economizam com a redução de custos com o descarte do alimento que perdeu valor comercial. De acordo com os coordenadores, os alimentos recebidos pelo Sesc Mesa Brasil têm um impacto positivo diário na rotina das instituições que fazem parte do programa. Hoje, toda essa arrecadação beneficia um total de 480 mil pessoas, número que pode ser ampliado com a chegada de mais empresas doadoras.

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 56 anos em 2024. Para outras informações, basta acessar o site www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

Website: https://www.yakult.com.br/