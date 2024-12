DIVIA amplia o alcance de ONGs com marketing digital

Nos últimos anos, a responsabilidade social corporativa tornou-se um pilar fundamental para empresas que desejam se destacar no mercado. Um levantamento realizado pela Sherlock Communications demonstrou a relevância desse tema para os consumidores latino-americanos. Segundo a pesquisa, 72% preferem empresas comprometidas com causas sociais e ambientais, enquanto 77% afirmam que não recomendariam negócios que negligenciam essas áreas.

A DIVIA Marketing Digital integra ações sociais à sua Política ESG, oferecendo trabalho voluntário de marketing digital de alta performance, com foco em Otimização para Mecanismos de Busca (SEO) para ampliar o alcance de Organizações Não Governamentais (ONGs) e projetos sociais no Brasil. Criando websites otimizados, a agência aumenta a visibilidade on-line dessas organizações, facilitando o acesso a doações, voluntários e parcerias. “O nosso compromisso vai além de oferecer um serviço técnico. Nosso objetivo é desenvolver soluções digitais que contribuam para o sucesso das organizações e gerem impacto positivo na sociedade", explica Fernando Ferreira, CEO e sócio-fundador da DIVIA.

Uma das iniciativas da DIVIA foi a colaboração com a Associação dos Angolanos e Amigos do Rio Grande do Sul (AAARS), que apoia imigrantes e refugiados. Fundada inicialmente em 2008, com o objetivo de reunir a comunidade angolana inserida no campo acadêmico de Porto Alegre, a associação iniciou efetivamente suas atividades durante a pandemia da Covid-19, em 2020, após perceber que muitos imigrantes precisavam de auxílio.

Por meio de um site otimizado para SEO desenvolvido pela DIVIA, a organização ampliou doações, voluntariado e parcerias. A associação tem um papel completamente voltado à comunidade imigrante, atendendo a todas as nacionalidades, com foco em empregabilidade, segurança alimentar, assistência psicológica, doação de roupas. Kanhanga, presidente da associação, destaca: “A criação do novo site contribuiu para a expansão das nossas atividades e empregamos mais de 450 imigrantes e refugiados. Hoje, somos uma referência em atendimento a migrantes no estado”. Hoje, a AAARS presta apoio a mais de 1,5 mil famílias.

Outro projeto é a colaboração com o Projeto Pescar, que oferece formações socioprofissionalizantes gratuitas a jovens em situação de vulnerabilidade. Fundado em 1976, o Projeto Pescar já beneficiou mais de 36 mil jovens no Brasil e em outros países como Argentina e Angola. Recentemente, a Fundação Projeto Pescar inaugurou, em parceria com o Shopping Total, o primeiro Hub de Socioaprendizagem do Brasil. Com um investimento de R$ 4,5 milhões, viabilizado pelo Fundo de Sustentabilidade e por parcerias com empresas como Midea Carrier e Digicon, o espaço foi construído do zero e projetado para oferecer cursos de capacitação utilizando tecnologias de ponta, como impressoras 3D, quadros interativos e cinco salas de aula modernas em um ambiente que comporta até 450 pessoas.

Com o apoio da DIVIA, a instituição conseguiu aprimorar sua comunicação digital, o que resultou em um aumento significativo das doações e na atração de novos parceiros. Além disso, a DIVIA auxiliou na modernização do site e na garantia da segurança dos dados. “A atualização do site resultou em melhorias na interface, na performance e na segurança das informações. A equipe, com sua experiência em marketing digital, está ampliando a voz do Projeto Pescar na internet, contribuindo para que nossa missão de transformar vidas alcance cada vez mais pessoas”, relata Ezio Rezende, Superintendente de Impacto Social do Projeto.

A agência também colabora com diversas instituições, como o Instituto Ascendendo Mentes, ABAPA, Damas da Caridade e APAE de Gramado. A DIVIA já realizou trabalhos voluntários para o Instituto Ronald McDonald, a AACC e o Instituto Skate Cuida, do Bob Burnquist. Ao todo, 14 ONGs e associações foram atendidas voluntariamente por meio das ações de responsabilidade social da DIVIA. "Acreditamos que o crescimento empresarial deve ser acompanhado de responsabilidade social e compromisso com o meio ambiente", explica Ferreira.

Ainda de acordo com o estudo da Sherlock Communications, 87% dos entrevistados demonstram lealdade a empresas que correspondem aos seus valores, e 85% confiam mais nas empresas quando elas comunicam suas atividades socialmente responsáveis. "Em um contexto em que consumidores demandam cada vez mais compromisso social e ambiental, essas iniciativas não apenas reforçam o papel da empresa como agente de transformação e desenvolvimento sustentável, mas também fortalecem nossa conexão com o público", finaliza Ferreira.

Fundada em Porto Alegre, a DIVIA é uma agência de marketing digital com foco em performance e resultados. Reconhecida como Google Partner Premier pelo terceiro ano consecutivo, a agência está entre as 3% melhores do Brasil e possui mais de 500 cases de sucesso em SEO. Com uma plataforma de tecnologia proprietária e atuação em diversas áreas do marketing digital, a DIVIA atende mais de 300 clientes no Brasil, Estados Unidos, Irlanda e Austrália.

Todas Ações de Responsabilidade Social da DIVIA podem ser conferidas nos site: https://www.divia.com.br/acoes-de-responsabilidade-social.

Website: https://divia.com.br/