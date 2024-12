Esgoto: alta temporada acende alerta para cidades litorâneas

Diversas regiões do país viverão dias de maior variação de temperatura e do volume de chuvas no verão de 2024/2025, com diversos picos de temperaturas altas. A informação é do portal Climatempo, que aponta que as chuvas também terão maior oscilação.

Segundo a publicação, o clima deve ser marcado por eventos de curto prazo, com alternância entre semanas quentes e mais amenas, como resultado da ausência de fenômenos de grande escala como o La Niña ou o El Niño.

Peterson Reimberg, COO da Desentupidora PowerJet, que atua como desentupidora na Praia Grande, observa que, com as altas temperaturas da estação mais quente do ano, muitos brasileiros tendem a procurar a faixa litorânea, sobretudo nas semanas de férias escolares - o que pode ser um problema, já que a rede de esgoto destas cidades tende a apresentar falhas durante a alta temporada de verão.

“A rede de esgoto de cidades litorâneas enfrenta desafios no verão devido ao aumento significativo da população, causado pelo turismo. Esse crescimento repentino sobrecarrega a infraestrutura existente que, muitas vezes, não foi dimensionada para comportar o volume adicional de resíduos e água utilizada”, explica.

De acordo com um levantamento recente da Booking.com, 94% dos turistas do país irão viajar no próximo verão. Destes, 60% já estão se organizando para o momento. Além disso, a pesquisa revelou que o litoral é o destino preferido dos brasileiros para uma viagem no verão (66%).

Segundo Reimberg, o descarte inadequado de gordura, papel higiênico e outros materiais pelos visitantes também contribui para entupimentos. “Chuvas intensas, comuns nessa época, também podem sobrecarregar sistemas de drenagem e esgoto”.

Reimberg observa que o fenômeno pode afetar o dia a dia das pessoas residentes e, também, dos visitantes.

Segundo ele, problemas na rede de esgoto podem causar transtornos como:

Maus odores: impactam a qualidade de vida e o conforto das pessoas;

Retorno de esgoto: águas sujas podem invadir ruas, casas e estabelecimentos comerciais, trazendo riscos à saúde;

Impacto ambiental: vazamentos podem contaminar praias e rios, prejudicando o turismo e atividades locais como pesca;

Interrupções nos serviços públicos: reparos emergenciais podem bloquear vias ou afetar o fornecimento de água potável.

Desentupidora especializada é alternativa

Segundo o COO da Desentupidora PowerJet, que também atua como desentupidora em Mongaguá, o serviço de uma desentupidora especializada deve ser acionado quando os transtornos se tornam constantes. “Desentupidoras especializadas possuem equipamentos modernos, como hidrojateamento e câmeras de inspeção, para resolver o problema com eficiência”, destaca Reimberg.

Ele explica que o passo a passo para um desentupimento de rede de esgoto residencial inclui:

Identificação do problema: verificar sinais de entupimento, como água parada ou odores; Técnicas simples: utilizar desentupidores manuais ou produtos químicos apropriados, seguindo as instruções do fabricante; Equipamentos adequados: em casos persistentes, equipamentos como sondas ou mangueiras de pressão podem ser utilizados; Inspeção da tubulação: se o problema não for resolvido, uma câmera de inspeção pode identificar o local exato da obstrução; Limpeza profissional: em casos mais graves, o hidrojateamento pode limpar a rede com eficiência; Teste final: após a desobstrução, a rede é testada para garantir o fluxo normal.

Cuidado é essencial

De acordo com Reimberg, a atenção a determinados cuidados é essencial para manter o encanamento “limpo” por mais tempo e evitar entupimentos frequentes: