Fila de espera no INSS aumenta 33% e expõe desafios no previdenciário

Nos últimos três meses, a fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registrou um aumento de 33%, alcançando 1,798 milhão de pedidos em setembro, segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social (Beps). Do total, aproximadamente 1,5 milhão de pedidos aguardam análise ou perícia médica, enquanto o restante depende de envio de documentação pelos segurados.

O tempo médio para concessão de benefícios também aumentou, subindo de 39 dias em junho para 41 dias em setembro. “Esse aumento é reflexo de fatores como greve de servidores e paralisações de médicos peritos, além de problemas técnicos no sistema do INSS”, afirmou o economista Rogério Nagamine Costanzi, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Ainda segundo o Beps, houve o crescimento no número de processos com atraso superior a 45 dias, que passou de 541,2 mil em junho para 705 mil em setembro.

Para enfrentar o problema, o INSS aposta em digitalização de processos e aumento no quadro de funcionários. No entanto, especialistas alertam que o Brasil precisará de reformas estruturais, considerando as projeções do Ipea, que indicam que o número de beneficiários da Previdência Social será maior que o de contribuintes a partir de 2051, devido ao rápido envelhecimento populacional.

