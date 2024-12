Estudo aponta dados de indicadores industriais de outubro

Em publicação realizada no Portal da Indústria, chamada de Indicadores Industriais, foi informado que o faturamento real da indústria registrou alta de 3,1% em outubro de 2024, revertendo a queda de 2,1% observada no mês anterior. Conforme o relatório, esse avanço recoloca o índice na trajetória de crescimento iniciada no final de 2023. Na comparação com outubro de 2023, o faturamento apresentou uma elevação de 15,3%, enquanto o acumulado dos dez primeiros meses de 2024 mostrou crescimento de 17,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com a publicação, as horas trabalhadas na produção também apresentaram crescimento, embora em ritmo mais modesto. Houve um aumento de 0,7% em outubro na comparação com setembro, considerando dados dessazonalizados. Comparando-se com outubro de 2023, o indicador avançou 8,3%, enquanto o acumulado de janeiro a outubro de 2024 registrou crescimento de 4,3% em relação ao mesmo intervalo de 2023.

Ainda segundo o estudo, o emprego industrial manteve-se estável em outubro, com variação de apenas 0,1% em relação a setembro, considerando os ajustes sazonais. Este foi o 13º mês consecutivo sem resultados negativos no emprego industrial. Em relação a outubro de 2023, o indicador apresentou alta de 3,0%, e no acumulado do ano até outubro de 2024, o aumento foi de 2,1% em comparação com o mesmo período de 2023.

Conforme o relatório, a massa salarial real dos trabalhadores da indústria de transformação permaneceu praticamente estável em outubro, com variação negativa de apenas 0,2% em relação ao mês anterior. Na comparação com outubro de 2023, a massa salarial apresentou alta de 2,3%, e no acumulado do ano, o crescimento foi de 3,0% em relação ao mesmo período de 2023. O rendimento médio real também registrou estabilidade no mês, com queda de 0,2%, embora tenha apresentado alta de 0,9% no acumulado do ano.

José Antônio Valente, diretor da empresa de aluguel de ferramentas para construção civil Trans Obra afirmou que o crescimento consistente da indústria de transformação, evidenciado pelos dados mais recentes, projeta um cenário otimista para setores correlacionados, como o de locação de equipamentos. José Antônio continuou dizendo que à medida que o faturamento real da indústria avança e as horas trabalhadas aumentam, a demanda por infraestrutura e ferramentas especializadas tende a se intensificar, criando oportunidades significativas para negócios locais, como a locação de equipamentos para construção civil. “O mercado de andaime aluguel, por exemplo, pode se beneficiar diretamente deste crescimento. O uso de equipamentos alugados reduz custos fixos e oferece flexibilidade às empresas que buscam atender projetos em expansão, particularmente em um ambiente de crescimento moderado de empregos e estabilidade salarial”.

Ainda de acordo com os dados do relatório, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) recuou para 79,4% em outubro, uma redução de 0,3 ponto percentual em relação a setembro, considerando os dados dessazonalizados. Apesar do recuo mensal, o nível de UCI foi similar ao registrado em outubro de 2023, com uma variação positiva de apenas 0,1 ponto percentual.

Perguntado sobre o relatório, José Antônio afirmou que esses dados também sugerem a importância de inovação e automação para responder às demandas do mercado de locação. “A digitalização de processos e a criação de modelos mais acessíveis, como marketplaces para locação, podem ampliar a capacidade de atender à crescente demanda enquanto criam diferenciação competitiva. Além disso, ao alinhar-se com as necessidades locais, como obras em regiões específicas, o setor pode criar um ecossistema mais resiliente e adaptável ao ritmo do crescimento industrial”.

