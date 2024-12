CPR Máquinas beneficia produtor na compra de colheitadeiras

Com a crescente demanda por produtividade e eficiência no campo, a aquisição de maquinários de ponta, como as colhedoras, tem se tornado estratégico para o sucesso de uma propriedade. Equipamentos cada vez mais tecnológicos permitem aos produtores agrícolas otimizar seus processos, reduzir custos operacionais e aumentar a qualidade da produção. E, para atender a essa necessidade, o mercado vem evoluindo com inovações que impactam diretamente no desempenho e na rentabilidade do setor.

No Brasil, onde a produção agropecuária é um dos principais pilares da economia, esse equipamento é responsável por garantir a eficiência na colheita de grãos, além de reduzir perdas e aumentar a qualidade do produto final. Hoje, existe uma variedade de colheitadeiras que tornam o trabalho mais eficiente e menos oneroso. Entre as principais inovações, destacam-se: sistema de GPS e automação; sensores de perda de grãos; de corte e separação; e sistema de monitoramento remoto.

“Esses diferenciais não apenas tornam a tarefa mais eficiente, mas também contribuem para a sustentabilidade da produção agrícola ao reduzir desperdícios e melhorar o uso dos recursos”, destaca Nadege Saad, head do E-agro. A executiva explica que o investimento médio para a compra de uma máquina moderna pode variar de acordo com o porte do equipamento e os atributos incorporados, “com os valores podem girar entre R$ 500 mil e R$ 1,5 milhão, ou mais. Isso pode ser um desafio para pequenos e médios produtores”.

Por isso, para se preparar para essa aquisição, é preciso analisar cuidadosamente o custo-benefício da máquina, levando em consideração a necessidade de upgrade tecnológico, o retorno esperado em termos de aumento de produtividade e redução de custos operacionais, além de garantir que o equipamento seja adequado para as condições específicas da lavoura.

Para viabilizar esse processo, o mercado oferece uma série de opções de financiamento. “Inclusive uma alternativa inovadora lançada pelo E-agro: CPR Máquinas e Equipamentos, um meio de pagamento que permite utilizar o maquinário da propriedade como garantia do empréstimo”, explica Nadege. Com isso, o agricultor tem acesso a recursos de forma mais ágil e segura, o que torna a compra de uma colhedora mais acessível, especialmente para os pequenos e médios - que muitas vezes enfrentam dificuldades para obter crédito”, afirma.

Além disso, o valor contratado na plataforma pode ser utilizado dentro do marketplace do E-agro, que tem parceria - e condições especiais - com as melhores fabricantes de colheitadeiras e tratores e com concessionárias que comercializam não apenas produtos novos, mas também usados. Para a executiva, essa conexão amplia o acesso a soluções de maquinário agrícola, tornando a compra mais viável para muitos agropecuaristas.

Outro diferencial do E-agro é a facilidade de realizar a contratação de crédito sem sair da fazenda. Ao utilizar a plataforma, é possível simular e contratar financiamentos de maneira 100% online, economizando tempo e recursos. “Não é mais necessário deslocar-se até uma agência bancária ou esperar longos períodos de análise. O E-agro oferece uma experiência completamente digital, onde o cliente tem total controle sobre os passos de contratação e pode escolher a melhor opção para suas necessidades”, detalha. Para a head da plataforma, a agilidade nas decisões pode ser determinante para garantir o sucesso da fazenda.

Com a evolução das máquinas, os agricultores têm em mãos ferramentas poderosas para otimizar suas colheitas e aumentar a produtividade. “E, com opções inovadoras de financiamento, o acesso a essas tecnologias fica mais democrático para o empresário e beneficia a indústria, que aumenta a venda de trator e colhedoras”, encerra Nadege Saad.

Sobre o E-agro

Lançado em 2023, o E-agro foi desenvolvido em parceria com o inovabra, ambiente de coinovação do Bradesco, com participação da IBM. Na plataforma online, toda a cadeia do agronegócio – clientes e não clientes do banco – tem acesso a soluções de crédito, incluindo recursos obrigatórios, para produção agrícola, pecuária, além da oferta de produtos como máquinas e equipamentos. Também é possível contratar Cédula de Produto Rural (CPR) digital - inclusive a CPR com garantia de máquinas e equipamentos - de forma totalmente on-line. A plataforma conta com importantes parceiros das principais categorias do agro, como máquinas agrícolas, insumos e implementos, agricultura digital, irrigação, energia solar, e outros segmentos que compõem a cadeia.

Contato imprensa:

Máquina CW – bradescoeagro@maquinacohnwolfe.com

Website: http://www.e-agro.com.br